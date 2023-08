El argentino Diego Schwartzman se metió este domingo en el cuadro principal del Masters 1000 de tenis de Toronto, en Canadá, al vencer por la final de la fase previa al australiano Aleksandar Vukic por 6-4 y 6-4.

El porteño Schwartzman, ubicado en el puesto, le ganó a Vukic (62) luego de 1 hora y 19 minutos de juego.Con el ingreso de Schwartzman al cuadro principalque participarán del Masters 1000 de Toronto, ya que ya tenían garantizado su presenciaFrancisco Cerúndolo (21) enfrentará al canadiense(192, un tenista de su misma generación al que no enfrentó anteriormente), y en el caso de pasarlo su siguiente rival será el estadounidense Tommy Paul (14) o un rival surgido de la clasificación previa del certamen.En tanto, Tomás Etcheverry (34) jugará en la ronda inicial, al que no enfrentó anteriormente, y de ganarle irá ante el búlgaro Grigor Dimitrov (20) o el croata Borna Coric (16).El Masters 1000 de Toronto, queprevia al US Open, cuarto y último Grand Slam del año que se jugará en Nueva York desde el 28 de agosto,y tiene como máximo favorito al número 1 del Mundo, el murcianoAlcarazante el ganador del cruce que animarán el estadounidense Ben Shelton (43) y el español Bernabé Zapata Miralles (63).El torneo comenzó a desarrollarse en 1968 yen las ediciones de 1974 y 1976, másen la de 2002.

Seguí leyendo