Paul McCartney confirmó a través de un video difundido en la redes sociales que en noviembre y diciembre actuará en Brasil, donde ofrecerá cinco conciertos presentando su espectáculo Got Back Tour, noticia que refuerza la posibilidad de que el artista visite nuevamente la Argentina.



"Tengo buenas noticias. Regresaremos a Brasil en noviembre para tocar contigo. Tenemos muy buenos recuerdos de todas nuestras visitas. Me encanta venir a Brasil porque a ustedes les gusta rockear, cantar y festejar, todo al mismo tiempo. Estamos muy emocionados. Vamos a divertirnos. Vamos a rockear. Vamos a rodar. Vamos a pisotear. Vamos a pasear. Y Brasil, vamos a pasarlo muy bien ", expresó el exbeatle acerca de la gira.



El reconocido compositor y cantante británico que entre el 18 de octubre y el 4 de noviembre dará seis recitales en Australia, iniciará la serie sudamericana el jueves 30 de noviembre en la ciudad de Brasilia (estadio Mané Garrincha), y continuará el domingo 3 de diciembre en Belo Horizonte, el sábado 9 en San Pablo, el miércoles 13 de diciembre en Curitiba y el 16 de diciembre en Río de Janeiro. Las entradas saldrán a la venta este martes a las 10 de Brasil, con preventa exclusiva, mientras que el expendio general será el jueves, a las 12.



Si bien por ahora no hay indicios que su visita se extienda a Argentina, el artista tiene fechas libres durante noviembre, y lo cierto es que este tour por Sudamérica alimenta aún más su quinta presentación en el país.

Al igual que como viene ocurriendo desde hace alrededor de 20 años, el músico está acompañado en estos conciertos por los guitarristas Brian Ray y Rusty Anderson, el tecladista Paul "Wix" Wickens y el baterista Abe Laboriel Jr. Su último concierto en Argentina lo realizó el 23 de marzo de 2019 en el Campo Argentino de Polo. Anteriormente se había presentado en 1993 y 2011 en River, y en 2016 en el Estadio Unico de La Plata.