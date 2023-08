"Los principales candidatos son los mismos que estaban en la catástrofe de 2001"

El líder de La Libertad Avanza remarcó que "los principales candidatos de los partidos tradicionales son los mismos que estaban en la catástrofe de 2001" y expresó que "resulta gracioso que quieran resolver las cosas haciendo lo mismo de siempre".

"Cómo podemos pensar que los mismos que nos trajeron hasta acá ahora nos dicen que van a hacer los cambios que nunca quisieron hacer. Dejen de ser engañados por estos zátrapas", subrayó Milei.

Y sentenció: "No pueden esperar cambios de los que no quieren cambiar, porque se benefician de ésto". "Ellos no quieren dejar de robar", concluyó.