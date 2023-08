El abogado laboralista Hector Recalde sostuvo este martes que si Patricia Bullrich u otro candidato de la oposición quiere imponer una reforma laboral debe "reformar antes la Constitución Nacional, porque ésta habla de la protección contra el despido arbitrario".

"Si no hay protección, es inconstitucional. Están proponiendo la aventura de un seguro que reemplazaría la indemnización. Eso le aumenta el costo a todos los empresarios. El que no despide sin justa causa, ¿por qué va a tener que incrementar sus costos?", se preguntó en diálogo con AM750.

La obsesión por la flexibilización laboral

"Yo creo que la promesa va dirigida a su propia interna, ver quién es más duro contra los trabajadores. Proponen cosas sin medir si pueden avanzar en el Parlamento, para fidelizar a su propia tropa", sostuvo además Recalde.

En este mismo sentido, el dirigente peronista aseguró que, para que el electorado no se deje engañar, hay que militar "para sacarle el velo a estas propuestas". "Hay que pensar que el hombre y la mujer de a pie, que están preocupados porque no llegan a fin de mes, no tienen toda la información que tiene que tener. Uno tiene que acercarse a todos y tratar de desentrañar la verdad y cuáles son las soluciones de futuro que proponen", subrayó.

"La experiencia argentina demuestra que los derechos de los trabajadores no son perjudiciales para la economía en ningún caso. Porque cuando existían los contratos basura, no creció el país. La otra cosa es que el PBI -el 70 por ciento- es mercado interno. Si no hay estabilidad, no hay poder adquisitivo y estás conspirando contra la evolución de la economía nacional", argumentó Recalde.



Asimismo, planteó que los candidatos de Juntos por el Cambio "juegan con la mala memoria y el ocultamiento del pasado" y que su interna podría ser falsa. "Si después de esa interna están todos a los abrazos, o actuaron antes o actúan ahora. No parece natural", señaló.

Por esta razón, para el abogado laboralista un gobierno peronista debe "hacer una autocrítica profunda" porque que el trabajador formal no llegue a fin de mes "es insoportable".