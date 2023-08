Después de la foto de unidad con Jorge Macri, se impuso una guerra de fotos provinciales entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño mostró músculo político con una imagen rodeado de todos los gobernadores electos de JxC y algunos con chances. Bullrich no tuvo algo similar para contraofertar, pero se mostró con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que compite por la gobernación de Entre Ríos. En tanto, el ex presidente Mauricio Macri no se jugó: evitó contar públicamente que votará por Bullrich. Pero sí se ocupó de marcar sus diferencias con Larreta: dijo que no está de acuerdo con negociar con el peronismo para lograr mayorías parlamentarias. El jefe de gobierno porteño le retrucó con que se necesitan esas mayorías para sacar leyes: "Sin leyes no hay cambios".



Fue efímero el clima de unidad que marcó la foto que los referentes de los distintos sectores se sacaron el lunes con Jorge Macri. Sonrieron hasta el clic y luego cada uno jugó su juego. Mauricio Macri habló y dejó pasar su oportunidad de apoyar a quien a todas luces es su candidata: Bullrich. Cuando le preguntaron de forma directa por quién va a votar el domingo, esquivó: "Por Jorge Macri voy a votar seguro". La única pista (evidente) que dio fue hacia Bullrich: “Yo estoy convencido de que el cambio tiene que ser rápido y profundo”. Luego entró en una discusión semántica sobre si la frase que usó ("somos el cambio o no somos nada") es de él o de Bullrich.



Pero donde dejó en claro su voto fue en la decisión de marcar diferencias con Larreta y no con Bullrich. Sobre el jefe de gobierno de CABA, Macri dijo: "Horacio cree en ir a la misma profundidad del cambio, pero que él necesita una mayoría más amplia, del 70 por ciento, donde participen otros protagonistas de la dirigencia. Yo tengo esa diferencia con él". E insistió en que los mismos que causaron el problema no los iban a ayudar a resolverlo.



Con gobernadores



Larreta viajó a Córdoba, donde tenía previsto un encuentro masivo con los gobernadores electos de JxC, que lo apoyan todos a él. Allí, aprovechó para contestarle al expresidente: “Macri tiene todo el derecho en dar su opinión, yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida; necesitamos las leyes en el Congreso, todas las propuestas requieren leyes en el Congreso, y se votan por mayoría. Sin leyes no hay cambios”.

Lo hizo flanqueado por gobernadores electos, una foto que Bullrich no podrá mostrar en este final de la campaña. En Salsipuedes, Córdoba, Larreta estuvo acompañado por el candidato en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que viene con buenas chances de ganar tras el resultado en las PASO, y también los gobernadores electos Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), y Marcelo Orrego (San Juan). También estuvo Ignacio Torres, de Chubut, pero él también se sacará este miércoles otra foto con Bullrich para mantener su neutralidad.



Allí, Larreta prometió construir un país federal si llega a la Presidencia. E hizo una lista larga de promesas de campaña.



Con Monzó y Frigerio

Bullrich no tendrá, como se dijo, una foto igual para contrarrestar la de Larreta. En su entorno, Hernán Lombardi podrá repetir que a ella la apoya la gente y a Larreta, los dirigentes. Pero lo cierto, casualidad o no, es que ella viajó a Entre Ríos donde se sacó otra foto con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.



Fueron los dos armadores de Macri presidente, ambos luego muy enemistados con el exmandatario. Monzó hace tiempo que está cerca de Bullrich, luego de haber recibido ofertas de ambos bandos. Hace un largo tiempo que sus dirigentes, como Nicolás Massot o Sebastián García de Luca, trabajan para la candidatura de Bullrich. Pero fue en esta foto donde blanqueó su apoyo.



A él se sumó Frigerio, un dirigente que -si hay que guiarse por los datos electorales de 2021- está competitivo para pelear la gobernación de Entre Ríos en octubre. El ex ministro del Interior de Macri quedó así del lado de Bullrich, al menos en la guerra de fotos de campaña.



Rendición



Bullrich también aprovechó su recorrida para contestarle a Larreta: "Si el consenso es para dejar todo igual, no es consenso, es una rendición. Yo creo que el consenso siempre se busca, pero tiene que ser para avanzar”.

Y dio un ejemplo con el mercado laboral: "Si el consenso es para modernizar leyes laborales, donde hoy tenemos 8 millones de personas afuera del sistema laboral, vamos a avanzar. Ahora, si el consenso es para dejar la Argentina como está, con piquetes, con bloqueos, sin crecer hace 13 años, eso no es consenso, eso es continuidad”.

Les quedan dos días más para intercambiar chicanas y cruces. Esta disputa continuará.