El precandidato a Presidente por el partido Principios y Valores y exsecretario de Comercio Guillermo Moreno analizó este miércoles por AM750 el escenario electoral con durísimas críticas al Gobierno de Alberto Fernández y destrozando a los principales referentes de la oposición, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.



En primer lugar, Moreno fue muy duro con la decisión de Unión por la Patria de llevar como candidato al actual ministro de Economía, Sergio Massa, a quien acusó de llevar a cabo una política económica “antiperonista”. “Si no te alcanza la plata, en principio tenés que no votar a Massa”, disparó al ser consultado a qué habría que hacer para mejorar la situación salarial en el país.

Con su habitual tono punzante y sin matices, lanzó un imperativo: “No sean giles y no voten a Massa". "Económicamente, no hay que votarlo”, remarcó. El comentario llegó a la par que acusó a Martín Guzmán de ser responsable por avalar la deuda tomada por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.



Además, Moreno recordó de manera jocosa una de las primeras medidas del Gobierno en 2019: “El FMI nos dejó 13 mil millones de dólares para el nuevo gobierno, que lo primero que hizo fue rechazarlo. Y ahora están lloriqueando. Son unos payasos. Ahora mendigan por todos lados, a China, a Catar. Si estuviera alguno de la década ganada acá, los tiramos por la ventana”.

Más tarde, y tras seguir con duros cuestionamientos a la gestión del exintendente de Tigre, Moreno tuvo cruce con los integrantes de La García y sentenció: “No podés decir que vas a votar a Massa, dignamente. No podés mirar a los ojos y decir que votas a Massa”.

"El fin del peronismo"

Además, Moreno cargó con firmeza contra la oposición y aseguró que, por culpa de la mala gestión albertista, “ahora puede gobernar la pandilla” de Mauricio Macri. A su entender, “dos personas muy menores”, como lo son Larreta y Bullrich, que “son personas muy menores intelectualmente” y “no están aptos para estar donde están”.

“Fijate el desastre que es este gobierno que no Macri, la pandilla de Macri puede ganar. Ahora, esto se veía venir. Esto se veía venir. ¿Sabés por qué tuvimos que salir a la cancha? Porque él dijo hace unos meses que había que terminar con el peronismo. Y estos, si no hubiésemos salido, podían haber terminado con el peronismo”, lanzó.

Las críticas a Cristina Kirchner

En este punto, el precandidato presencial cargó también contra Cristina Kirchner y aseguró que “primero dejó de medir la realidad con las estadísticas del Indec”, después “mandó a Julio de Vido preso” y ahora “se corrió de las ideas y eligieron Massa”.

“Porque si algo no tiene nada que ver con la década ganada es Massa. Yo entiendo que tengan necesidades, pero vengo de una generación que prefería morirse de pie que comer un pollo de rodillas. Mi abuela se suicidaba antes de quedar en poder de los Incas. Somos pueblos orgullosos”, se lamentó.