“Puedo asegurar que cada persona que es integrante de ese Hospital hace falta”. Paola Céspedes, madre de una niña transplantada, hizo esta afirmación en conversación al referirse al conflicto que subsiste en el Hospital Garrahan, que si bien está en la provincia de Buenos Aires, atiende a las infancias de todo el país e incluso, de otros países de Latinoamérica.

Paola Céspedes es madre de Luana Céspedes Quiroga, quien recibió un trasplante de corazón en septiembre de 2023 cuando cumplió sus 8 años.

“El Garrahan le salvó la vida a mi hija. Uno cuando lee los diagnósticos, es terrible leer cardiopatía congénita terminal”, recordó en conversación con Salta/12 al contar los inicios de Luana como paciente pediátrica.

La nena debía ser atendida en las instituciones médicas de alta complejidad en Buenos Aires. Pero por la obra social que tenían en la familia, el único Hospital accesible fue el público, y fueron al Garrahan.

“Realmente (quienes vivimos en las provincias), no tenemos dimensión de lo que es el Hospital en sí, porque hasta que no lo necesitás no te das cuenta”, afirmó al contar desde su experiencia el antes y después de pasar por esa institución médica.

El Garrahan sigue en funcionamiento, pero la preocupación aumenta ante la persistencia del conflicto en un lugar donde especialistas en problemas de salud complejos con 10 años de antigüedad no llegan a ganar 800 mil pesos.

“Ya pasamos por el hecho de perder médicos de nuestro equipo de trasplante porque se están yendo”, contó Céspedes, quien estuvo en el Hospital hace dos semanas y pudo ver la situación que envuelve al personal que sigue en conflicto.

“Están cansados… lo anímico los está matando”, consideró antes de afirmar frente a todo lo que está sucediendo “nuestro miedo es que después no los encontrés”, o que se suspendan turnos programados que son necesarios para seguir con la recuperación de la salud. En el caso de su hija, contó que debe seguir con controles y eventualmente realizarse intervenciones para continuar con el tratamiento post trasplante.

De continuar así, y hundir las posibilidades de atender las patologías de alta complejidad, "se perdería algo muy importante al punto de decir ¿Adonde voy?”, graficó la madre.

Héroes con la covid, ñoquis con la motosierra

En su sesión del martes último la Cámara de Diputados de Salta aprobó una declaración manifestando su preocupación por lo acontece en el Hospital Garrahan. La discusión ocupó más de la mitad de la sesión.

La extensión se debió a las consideraciones del diputado libertario Roque Cornejo (de Capital, y electo senador provincial), quien propuso que la declaración saliera en solidaridad con los trabajadores de la salud de toda la provincia y del país, y no solo del Garrahan.

Con la aparente intención de diluir la responsabilidad del Gobierno nacional y la aplicación de la motosierra a la salud pública, Cornejo apuntó contra las gestiones anteriores al afirmar que el gobierno de Alberto Fernández fue el que más recortes hizo al Garrahan. Recordó que en el gobierno kirchnerista el Hospital juntaba tapitas plásticas para poder financiarse, reprochó a sus pares que recién ahora muestren interés en esta situación, sin mirar la condición de la salud en la provincia ni criticarla. "Ningún político se atiende en el hospital público y van a las clínicas privadas”, afirmó.

“Yo, Gladys Paredes, sí me atiendo en el hospital público”, le respondió la legisladora del departamento San Martín que en una intervención anterior ya había detallado los magros sueldos que ganan los profesionales del Garrahan respecto de los que paga la provincia. Y lo mandó a estudiar un poco la historia de la Fundación Garrahan, al explicarle que surge de allí lo de las tapitas.

En la misma línea, las respuestas sobre las obras en salud no se hicieron esperar por parte de los legisladores oficialistas, y otros que, pese a no responder de lleno a la conducción del gobernador Gustavo Sáenz, mantuvieron firmeza respecto de la necesidad del reclamo.

“No me tendría que haber sorprendido nada que desfinancien el Garrahan. Que estén de acuerdo con que lo cierren. Si querían vender los niños, si querían comercializar los órganos, esto es un hecho menor”, ironizó el diputado Gustavo Dantur, de Metán.

“Los que vienen de(l diputado por el Parlasur y referente de LLA en Salta, Alfredo), Olmedo están a favor de que se desfinancie el Garrahan”, soltó la diputada por Salta Capital, Socorro Villamayor.

“Con los niños no se ahorra”, agregó Adrián Valenzuela, también representante de Capital, al recordar que Luana, quien había estado semanas atrás en la Cámara de Diputados, se manifestó también en sus redes sociales en apoyo al Garrahan.

“Nunca más se van a recuperar los profesionales que se fueron”, sostuvo por su parte la legisladora también capitalina Isabel de Vita quien, al igual que otros de sus pares, repudió las manifestaciones de referentes de LLA contra los trabajadores del Hospital. “En el covid aplaudíamos (a trabajadores de la salud), hoy ponemos en tela de juicio si merecen o no un mejor salario”, cuestionó la diputada.

La votación fue nominal. Y tras un cruce con presidencia en una votación que no se terminaba de entender si era a favor o no de la declaración, el libertario Cornejo terminó uniéndose a la voluntad unánime en solidaridad con los trabajadores del Hospital.