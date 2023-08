El precandidato a Presidente Mempo Giardinelli denunció por AM750 persecución política y censura después de que una jueza porteña le prohibiera a su fuerza política presentar candidatos en la Ciudad de Buenos Aires.



En concreto, se trata de un fallo de la jueza María Romilda Servini por no haber presentado la cantidad de boletas necesarias para su distribución oficial en las urnas de votación de este distrito electoral.

En este contexto, el precandidato de Coalición Paz, Democracia y Soberanía acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llevar a cabo con esta prohibición un acto de “persecución”:

A su vez, agregó a esta denuncia: “Los diarios Clarín, La Nación e Infobae me han atacado y me atacan diariamente. Lo hacen de una manera muy fea. Me quieren perseguir por la moral, y es lo más fuerte que tengo en mi espíritu”.

De todos modos, Giardinelli recalcó que ahora su fuerza está definiendo si es posible tomar algún tipo de medida. “Estamos, por ahora, viendo qué pasa. Esperamos superar el domingo la primera etapa. Aunque nos perjudica mucho la campaña que se hacho en contra. Y lo de la Ciudad nos va a dejar sin una cantidad de votos”, se lamentó el habitual columnista de Página/12.

“Es un acto nos ha dolido mucho. Nos parece una persecución. Porque tiene una direccionalidad muy clara por nuestra corriente de pensamiento. Yo creo que esto nos está perjudicando mucho. Pero hay que ponerle el pecho a la desgracia”, finalizó.

