El empresario estadounidense Hyden Davis, creador del token $LIBRA que publicitó Javier Milei en la red "X" y generó pérdidas millonarias, presentó una declaración "voluntaria" por escrito en los tribunales federales de Nueva York en la que dice que no hubo ninguna estafa con la criptomoneda y que estaba asociada al proyecto "Viva La Libertad" para "beneficiar a pequeñas empresas en Argentina". Davis asegura que él no tuvo nada que ver con las billeteras que generaron la maniobra que afectó a más de 40.000 inversores que compraron el activo e incluso que él no compró. De su planteo se desprende que estaba en contacto con alguien del entorno del Presidente pero señala que el hecho de que borrara su posteo original alimentó las sospechas de fraude. En definitiva es una forma de decir "yo no fui" pero tampoco ofrece, al menos en este escrito, devolver nada.

Temor a Nueva York

Davis hizo su presentación ante la Corte de Distrito de Nueva York el martes de esta semana, donde tramita una demanda colectiva impulsada por más de 200 ahorristas que sostienen que fueron estafados al comprar $LIBRA. Además de insistir en su supuesta inocencia, según el texto --al que accedió Página/12-- el principal propósito de Davis es que no lo juzguen allí. Dice que esos tribunales no son competentes, pero tampoco identifica cuáles sí lo serían. Solo señala que: no vive ni tiene oficina ahí, "el proyecto Viva La Libertad fue concebido en Argentina", "su lanzamiento estaba previsto en la plataforma Meteora", cuya sede --dice entender-- es en Singapur, y se comercializaría en la plataforma Solana, con asiento en Suiza. De todos modos, era para quien quisiera comprar en cualquier lugar del mundo.

En Argentina, como es conocido, Davis, CEO de la empresa Kelsier Ventures, está imputado en Comodoro Py, en la causa que la jueza María Servini le delegó al fiscal Eduardo Taiano. También lo están Milei, su hermana Karina, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, y el empresario de Singapur, de la firma Kip Protocol, Julian Peh.

A través de emisarios, Davis hizo sondeos en los tribunales federales porteños semanas atrás, como intento por cerrar la causa en su contra, con la propuesta de devolver los más de 100 millones de dólares que quedaron en su poder, como había dicho públicamente. "Son de Argentina", afirmó en una entrevista en los días posteriores al lanzamiento de $LIBRA, que fue el 14 de febrero. Esa posibilidad quedó frustrada porque los fondos fueron congelados por orden de la jueza Jennifer Rochon, en la causa civil. Desde el juzgado de Servini se había solicitado la misma medida.

El relato de Davis

El escrito de Davis, es evidente, está diseñado por sus abogados. Cada palabra está cuidada y el libreto es coincidente con el descargo que presentaron Novelli y Terrones Godoy en el juzgado de Servini con argumentos en clara defensa, también, de Milei. Novelli y Terrones son los empresarios socios en la firma Tech Forum que el año pasado organizó el evento de tecnología, blockchain, cripto e inteligencia artificial donde, todo indica, se dieron los primeros pasos claves para la creación futura de $LIBRA. Allí estuvieron Davis, su padre Tom (quien tuvo una condena a prisión por fraude) y su hermano Gideon. También Peh, quien tuvo un encuentro específico con el Presidente, Novelli y el vocero Manuel Adorni, en el Hotel Libertador.

El speech consiste en decir que "el proyecto era privado" y estaba destinado a ayudar pequeñas empresas argentinas. Como está a la vista, eso nunca sucedió. Novelli y Terrones Godoy hasta lo describieron como una iniciativa de carácter "altruista" en la que el 50% de los tokens se destinarían a financiar proyectos y pymes con donaciones. Ellos reconocieron que se reunían en la Casa Rosada por estos negocios, que Milei y su hermana sabían de qué se trataba $LIBRA y que el último encuentro con Hyden Davis allí, el 30 de enero (que mereció que el Presidente compartiera en las redes una foto con él) era para que les explicara el plan. El empresario había estado también en la sede gubernamental en noviembre y en julio.

Novelli es quien abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez diez días antes del lanzamiento de $LIBRA que fueron vaciadas tres días después del escándalo, el 17 de febrero, por su hermana y su madre, a quienes les había habilitado el acceso. Habían entrado con una mochila y un bolso livianos, y se los llevaron llenos.

Estas son las explicaciones de Davis que van en la misma línea que las de los empresarios argentinos:

* Davis admite su vínculo con el proyecto "Viva la Libertad! (VVL)". "No creé el sitio web de 'Viva La Libertad!' en Nueva York, ni se alojó en un servidor radicado allí", afirma en su afán por no ser juzgado en ese distrito. "El sitio www.vivalalibertadproject.com es pasivo y accesible voluntariamente desde cualquier parte del mundo mediante conexión a internet", detalla.

*"El Proyecto VVL se inició para beneficiar a pequeñas empresas en Argentina, como se indica en su sitio web. Segundos después del lanzamiento, tres compradores oportunistas (snipers), desconocidos para mí, adquirieron grandes cantidades de $LIBRA. Solo puedo identificarlos por sus direcciones de billetera digital. No tenía conocimiento previo de su existencia ni sé quiénes son. No fui uno de ellos, ya que no compré $LIBRA para mí ni para terceros", argumenta Davis. En la causa que tramita en la justicia argentina, hay requerimientos para que se intente identificar quienes son beneficiarios o quienes operaron las billeteras hacia donde drenaron fondos de la operatoria con $LIBRA. No está claro si se podrá llegar a ese resultado, pero hay algunos técnicos que consideran que es posible en algunos casos e incluso vinculan un grupo de billeteras beneficiarias con Davis.

Cuando Milei tuiteó el anuncio de la criptomoneda y llamó a invertir con el atractivo del fondeo de pymes, un puñado de wallets ya había comprado a bajo costo, con información privilegiada. El posteo tenía un link que guiaba hacia el contrato inteligente para comprar. Milei lo dejó fijado y lo borró seis horas después. Lo reemplazó por otro que decía que no estaba "interiorizado". El tuit había disparado la demanda, el valor del token creció, un puñado de cuentas se llevaron la ganancia, y luego la moneda se desplomó. Miles se quedaron sin nada. Es lo que se conoce como "rug pull". El Presidente dijo que el contrato ya era público cuando lo compartió, pero varios programadores mostraron que no estaba "listado" en ningún lado. Aún no se determinó cómo y de dónde lo obtuvo.

* Davis se refirió a la publicación de Milei en "X". "Como es habitual con las monedas meme, esto generó interés y compras, elevando su precio. Poco después, Milei eliminó su publicación. Hasta la fecha, desconozco el motivo, ya que no participé en esa decisión ni fui informado antes de que ocurriera. Según lo planeado, $LIBRA debía destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina, como se indicaba en el sitio web. Sin embargo, tras el lanzamiento, muchos en redes sociales acusaron a $LIBRA de ser fraudulento. Estas afirmaciones son y siguen siendo falsas. La eliminación del post de Milei alimentó esas acusaciones, pero el proyecto legítimo se ha visto imposibilitado por la orden judicial vigente".

En ese párrafo Davis deja entrever que hablaba con alguien cercano al Presidente; afirma que había un plan que no se cumplió; desliza cierta responsabilidad hacia Milei; dice que se trataba de una memecoin (una definición discutible, que serviría para que no se la considere un activo financiero); y concluye que no se pudo avanzar en los objetivos del proyecto porque hay una medida cautelar vigente que determinó el congelamiento de por lo menos 57 millones de USDC, una criptomoneda estable atada al valor del dólar, aunque los abogados en Estados Unidos señalan un monto mayor.

En una de las entrevistas pos $LIBRA, Davis no solo dijo que tenía 100 millones de dólares de Argentina, sino que el plan original, que quedó trunco, tenía tres pasos: un primer tuit de Milei; un segundo posteo que podría ir acompañado de un video; y un tercer momento de promoción apoyada en influencers y figuras conocidas. Después de aquellas declaraciones públicas de Davis, y de las de Milei que dijo "no promocioné, difundí" en una entrevista de la que se intentó borrar que de su estrategia estaría a cargo el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que exponía que no se puede escindir de su función presidencial, ninguno habló más del tema públicamente. La declaración de Davis tampoco cambia por ahora este aparente pacto de silencio.