El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cargó este miércoles con un duro editorial contra Mauricio Macri por el “desembozado” boicot que lleva a cabo contra la jueza Ana María Figueroa, al impedir que avance su pliego en el senado.



“Mauricio Macri no puede decir este disparate que dice, en TN, por supuesto, en el templo del mal y de la mafia. Todas las "M". Mal, mafia, Macri, Magnetto. Es una cosa espantosa que nos sucede con este tsunami de inmoralidad que impulsa un grupo mediática a través de sus empleados del poder”, comenzó el editorial.

Luego, siguió: “Macri no es tan empleado del poder, porque él es parte de ese poder. Pero, mirá vos. 30 de diciembre del 2017, búsquen ustedes, Clarín, 'Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018'. Hay una nota de Chequeado en el que demuestra que puso 187 jueces”.

“Son 187 los jueces que puso este bandido que ahora está pidiendo a los senadores de la nación, desembozadamente, porque le preguntan a propósito en el templo del mal, le habla a dos o tres senadores, y les dice cuidado, que no vayan a votar el pliego de una jueza que, de todas maneras, va a estar hasta el 2024”, aseguró.

En este punto, se preguntó “por qué Héctor Magnetto no quiere” a Figueroa. A lo que respondió: “Porque no es de él, porque no le pertenece a Clarín, porque es de los Derechos Humanos, porque halaga al derecho, porque nunca fue reprochada por nada. Cada uno de sus fallos fue ejemplar. Es una jueza extraordinaria, pero no es de ellos. Y si no es de ellos, no les asegura el maldito voto que les aseguran tipos como Mariano Borinsky, como Gustavo Hornos, como Leopoldo Bruglia, como Pablo Bertuzzi”.

El editorial completo de Víctor Hugo