El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cruzó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia tras su decisión de no meterse en el pedido de impugnación del precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri por incumplir con el requisito de ser vecino de la Ciudad de Buenos Aires, elemento por el cual fue impugnado y por el que recibió decenas de críticas de Martín Lousteau, su rival en la interna de Juntos por el Cambio.



“En San Juan (los jueces de la Corte) sí podían intervenir. En Formosa, sí. En Tucumán, podían intervenir. Acá en la Ciudad, les queda lejos, no les queda cómodo. Qué sinvergüenzas. Qué bandidos. Qué delincuentes", remarcó Víctor Hugo.

"(Carlos) Rosenkrantz, (Juan Carlos) Maqueda, pobrecito, pobre ángel, está hasta las manos en la corrupción de la obra social que él manejaba, lo denunció (Ricardo) Lorenzetti, que no por casualidad no firma esta resolución de la Corte Suprema”, remarcó el periodista y conductor de la AM750,

Además, Víctor Hugo recordó que los jueces de la Corte “están más peleados que Bullrich y Larreta". "Pero qué vergüenza. Te lo hacen en la cara. No, acá en la ciudad no. Le pidieron a (Eduardo) Casal, al enorme servil de Casal, que opinara, dijo que no tiene nada que ver, que dejen que se ocupe la Ciudad. Y en la Ciudad hay cada nene... hay un (Juan Bautista) Mahíques en la Ciudad, imaginate. Manejando fiscales y demás. Tener a Mahíques manejando a fiscales es como tener un delegado, qué sé yo, de Al Capone”.

Escuchá el editorial completo de Víctor Hugo