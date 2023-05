El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó este viernes lo que dejó el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 25 de Mayo y remarcó su clara posición del lado del pueblo.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Sí, soy del pueblo. Suena bien. ¿De quién más puede ser un político que ame a su país? Podés ser de ellos. Porque hay pueblo y hay ellos. Pueblo y ellos. Y uno elige.

CFK pudo ser ellos, pudo ser embajada, Clarín, mascota de ellos, corporación, los que se roban el país. Además del país, son absolutamente dueños de todo.

Por eso se puede ser ellos. Es más fácil, más cómodo. Hay más derechos, hay más plata. Hay políticos, hay periodistas y sobre todo hay jueces que son de ellos.

Ellos saben que todo muere en la Corte Suprema y que es ahí donde tiene que trabajar. Pero quién niega que esto que tenemos como Corte Suprema es un mamarracho. Búsquele otro adjetivo si quiere, un disparate.

Nada dijo Cristina del pedido de sobreseimiento de (Guillermo) Marijuan. No era el ambiente. No era el lugar para hacerlo. Nada dijo del juez excavador que dijo que al final no tenía ni para inventar.

Qué vergüenza habrá sentido. Pobre hombre. Estar al servicio de los diarios buscando tesoros escondidos en la Patagonia durante 10 años y al final no pudo ni inventar algo. La persecución incansable de los misóginos no hubiera ocurrido de Cristina fuera ellos.

No ser de ellos me parece que es algo lindo, es grato en el alma. Podés hablar así. Eso era lo que cruzaba ayer la plaza. La voz y el viento.

Alguna rama que se movía y una bandera que se estremecía. Y alguna lágrima. Un pibe tomado de la mano de su papá mirando qué cara ponía para entender un poco más. No ser de ellos tiene estas cosas.