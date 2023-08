Las propuestas de campaña reales de los partidos políticos, sobre todo de la oposición, no se están debatiendo con seriedad y franqueza en la esfera pública, pero sí aparecen en un escenario particular. Los referentes económicos más importantes del PRO y los libertarios de Javier Milei desnudan su alma y sus intenciones de planes de gobierno ante un think tank histórico en el que el partido demócrata de los Estados Unidos tiene un peso relevante.

La referencia es para el Wilson Center, presidido hoy en día por Mark Green, un republicano que esquiva la línea Trump. En ese escenario, en diferentes charlas vía Zoom, referentes de la oposición contaron detalles muy jugosos de sus planes económicos para un posible gobierno. Luego del paso por ahí de Luciano Laspina, referente de Patricia Bullrich, y de Diana Mondino, la cabeza de Diputados de Milei, fue el turno en las últimas horas de Martín Redrado, hombre de la economía de Horacio Rodríguez Larreta. Su ponencia es curiosa, porque develó datos e ideas que no se condicen con los mensajes públicos y avisan sobre posicionamientos más extremos.

"No hay más espacio para el gradualismo", arrancó el ex titular del Banco Central (BCRA), en una conversación de una hora en la cual, como el resto de los invitados, habló en inglés. A continuación, avisó que muy probablemente las medidas que se tomen tendrán impacto social, y que la resistencia se parará de la siguiente manera: "claro que en los primeros días tendremos disturbios y lo esperamos, pero vamos a usar la fuerza de la ley y de la Policía, la Gendarmería. Y lo mismo en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, porque creemos que vamos a ganar ahí", dijo. Y agregó que "con la ley vamos a hacer entrar en razón a la gente que está fuera de orden".

Lo llamativo de la ponencia es que contrasta con la moderación que intenta mostrar Larreta en el marco de la campaña y, sobre todo, en la disputa interna con Bullrich.

Coincidencias en el ajuste y crisis social

Las declaraciones de Redrado, vistas en perspectiva, tiene puntos de contacto con sus antecesores que participaron de charlas en el Wilson Center. Semanas atrás, Laspina, referente económico de la pre candidata presidencial Patricia Bullrich, fue consultado en ese mismo escenario cómo harían para implementar un ajuste en todos los frentes sin que eso suponga un desborde social incontenible.

"El Congreso será el elemento para reducir la tensión social", dijo Laspina. Y fue un paso más allá deslizando que habría una alianza política en el parlamento, con la fuerza de Javier Milei, para "pasar todas las leyes sin problemas".

Unos días antes que Laspina, pasó por el Wilson Center Diana Mondino, de la Libertad Avanza, y planteó las medidas medidas de ajuste. La conexión entre ambos es evidente y la expuso el mismo Laspina al decir que "hemos hablado de esto con Diana Mondino", en referencia a votaciones conjuntas en el caso de que Patricia Bullrich triunfe en la interna PASO que disputa con Rodríguez Larreta.

En su charla, Laspina también aseveró que "el escenario en 2016 era bastante diferente al de hoy y creo que aprendimos muchas lecciones de esa experiencia. Salir de estrategias populistas siempre es un desafío para cualquier país. Así que sabemos que, para salir de estas estrategias populistas, necesitamos impulsar reformas desde el principio para dar tiempo a cosechar los beneficios”.



Las charlas con el FMI

El Wilson Center es un organismo estadounidense con poder de lobby. Además de su presidente, Mark Green, hay una especie de encargado del Project Argentina. La referencia es para Benjamín Gedan, que supo vivir algunos meses en el país. Gedan es muy cercano a Juan González, encargado del Hemisferio Occidental para la administración de Joe Biden. Los que conocen ese organismo por dentro contaron a Página I12 que en el Programa Argentina hay además varios asistentes locales, entre ellos Franciso De Santibañes, flamante presidente del CARI y Arturo Porzecanski, ex-economista jefe de ABN-AMRO. También se mueve allí Facundo Robles, asistente en investigación y ex-funcionario de Larreta en InvestBA.

Ante ese organismo, Redrado develó además el misterio de las charlas de la oposición con el Fondo Monetario (FMI), algo que el oficialismo y el ministro de Economía, Sergio Massa, han denunciado días atrás. Explicó que "hemos hablado con el staff del FMI para establecer un nuevo programa (...) queremos llegar a Washington DC con el apoyo de las leyes para la reforma, pero ese programa tiene que estar armado por argentinos". En ese contexto, dijo que "la salida del cepo será gradual", pero no dio mayores detalles sobre el tema.

Sobre el FMI, en tanto, retomó la cuestión al decir que, "por lo general, los equipos argentinos van a Washington a preguntar qué hacer, pero somos nosotros los que tenemos que generar el programa y los deadlines para un nuevo programa". En esa línea, marcó una diferencia con los economistas de Bullrich al decir que "no cre que tengamos que pedirle más plata al FMI".