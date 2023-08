Lanús amaneció este miércoles con la trágica noticia de la muerte de Morena Domínguez, una niña de 11 años que falleció de un paro cardiorrespiratorio luego de ser víctima de un asalto cometido por dos ladrones que la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela.

Por el caso fueron detenidas dos personas, ambas mayores de 18 años, según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Familiares, amigos y vecinos de la víctima, en tanto, convocaron a una movilización este miércoles a la tarde para reclamar justicia por la muerte de la niña y más seguridad en la zona.



¿Cómo fue la muerte de Morena Domínguez?

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de este miércoles, cuando la niña fue asaltada mientras se dirigía a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de una causa que, según las fuentes, terminará caratulada como homicidio.

En el video se observa que Morena cayó al asfalto cuando fue abordada por dos ladrones. Luego, según las imágenes, el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar algunas de sus pertenencias y volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, secuencia que también quedó registrada por la cámara.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", dijo el automovilista, identificado como Damián.

Los últimos minutos de Morena

Tras la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.



Mientras esperaba asistencia médica, la niña se descompensó. Al llegar la ambulancia del SAME, el médico realizó maniobras de reanimación. Finalmente, Morena fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.



Florencia, madre de una compañera de la nena, relató al canal Todo Noticias cómo fueron los minutos después del ataque. "Yo estaba en la puerta del colegio, se escuchan los gritos, me acerco, la nena ya estaba tirada en el piso, estaba consciente como lo ven en el video. Le arrebatan el celular y el barrendero es quien la rescata y pega el grito de ayuda. Sé que le pegan dos piñas en el estómago a la nena, le arrebatan el celular y la arrastran. La levantamos y la llevamos al colegio. Después, la nena ya estaba inconsciente y no respondía", dijo la mujer.



Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentó cuando llegó la ambulancia del SAME.



"Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece", relató Javier Maroni, director del mencionado sanatorio del sur del conurbano.

Según precisó el directivo, Morena llegó al centro de salud inconsciente y con "muchas" heridas. "Ella llegó inconsciente con un mínimo latido cardíaco producto de la reanimación que se le venía haciendo en la ambulancia y en la escuela. Tenemos entendido que ahí había dos enfermeras, que eran mamás de otros alumnos, quienes habían iniciado la reanimación", detalló Maroni, quien confirmó que la menor murió como consecuencia de un "traumatismo craneoencefálico grave".

Dos personas detenidas



El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que hay dos personas detenidas por el crimen, ambas mayores de 18 años.



"Es un hecho lamentable, triste, conmovedor. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado", dijo Berni en declaraciones al canal C5N.



El caso es investigado por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien dispuso que el cuerpo de la víctima sea trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se intentará determinar si la causa del deceso está vinculada a algún traumatismo de cráneo o a otro motivo.



La marcha de los familiares

Por su parte, allegados a la niña informaron que este miércoles a la tarde realizarán una movilización para pedir justicia por Morena y más seguridad en la zona.

La actividad está convocada para las 15 en la Plaza Giardino, ubicada en la calle San Vladimiro 5540 de Lanús.



"Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad?", preguntó entre lágrimas María, la madre de Morena, quien se encuentra en la provincia de Salta por el bautismo de otro de sus hijos.

"Mi hija arregló con mi mamá lo de ir caminando a la escuela. No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola", sostuvo la mujer, visiblemente conmocionada. "Sé que no me la van a devolver más. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, pido justicia por mi hija", concluyó.

Se suspenden los actos de campaña

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich y el postulante a gobernador bonaerense por ese espacio e intendente en licencia de Lanús, Néstor Grindetti, decidieron suspender el acto central de cierre de campaña que iban a realizar este jueves en el microestadio de ese distrito.

"Debido a los tristes hechos de público conocimiento, enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amigos de Morena. Hemos decidido suspender el acto de cierre de campaña en la Provincia de Buenos Aires previsto para mañana", aseguró por Twitter Juan Pablo Arenaza, uno de los coordinadores de la campaña.

Previamente, tanto Grindetti como Diego Kravetz, jefe de gabinete municipal y postulante a la intendencia de Lanús, habían anunciado que suspendían sus respectivas campañas para establecer un comité de crisis municipal por la muerte de esta niña de 11 años.

"Otro lamentable hecho de inseguridad que nos conmociona y nos entristece terriblemente. Mi acompañamiento a la familia de Morena. Está todo el equipo de seguridad del Municipio de Lanús trabajando para dar con los responsables", sostuvo Grindetti en redes sociales.



El gobernador Axel Kicillof, por su parte, decidió suspender el acto de cierre de campaña que tenía previsto realizar este miércoles en Merlo, también "en virtud del doloroso y trágico crimen de Morena Domínguez".

"Ante esta tragedia, el gobierno provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el gobierno de Lanús", dijo la administración bonaerense e indicó que se abocaron "de inmediato al tema la dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el área de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia".

La lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, encabezada por Solano y Ripoll, también suspendió su acto de cierre, que se iba a realizar este miércoles frente al Cabildo en la Plaza de Mayo. Según informaron los organizadores, el mismo será reprogramado para este jueves a las 17 en el mismo lugar.

Luego se sumó a la decisión de cancelar las actividades del día el senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JXC), Martín Lousteau. "Debido al aberrante crimen que nos conmueve a todos, el precandidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau suspendió el mensaje final y toda la actividad de campaña que estaba prevista para hoy a las 17 en Parque Centenario", informaron fuentes partidarias.

Cerca de las 16, también se confirmó la suspensión de los actos de cierre de campaña de los precandidatos presidenciales de Unión por la Patria, Juan Grabois, quien tenía cita este miércoles a las 17 en el Estadio Malvinas Argentinas, y Sergio Massa, quien había convocado a un conversatorio este jueves en el Teatro Argentino de La Plata.

"Ante el doloroso crimen de Morena ocurrido esta mañana en Lanús, Unión por la Patria decidió suspender el acto de cierre de campaña previsto para mañana en el Teatro Argentino de La Plata. Acompañamos a sus familiares y pedimos justicia", publicó Unión por la Patria en sus redes sociales.