Un desperfecto en una estufa provocó un incendio en una vivienda de la localidad de monte Chingolo, en el partido de Lanús y si bien hubo pérdidas materiales, no así estructurales o víctimas fatales.

Defensa Civil de Lanús, junto a los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, asistió a un llamado de alerta por un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Viítor Hugo y Maure de la localidad de Monte Chingolo.

“El fuego había tomado a una habitación debido, según su propietaria, a un problema con una estufa eléctrica”, precisaron, al tiempo que detallaron que hubo “pérdidas materiales” pero no daños estructurales.

Consejos para evitar accidentes en tu casa con artefactos de calefacción

"Ya sea que vas a instalar una nueva estufa o simplemente vas a encenderla como todos los años, es importante ser precavidos y tener en cuenta ciertas consideraciones para evitar accidentes domésticos", considera la aseguradora La Caja.

Y agrega: "Lo primero que debés tener en cuenta es que más allá del tipo de estufa que tengas, todas deben ponerse a más de un metro de distancia de las personas. De esta manera, además de protegernos, estaríamos evitando posibles quemaduras".

"Debemos estudiar el espacio donde coloquemos las estufas y siempre mantenerlas alejadas de aquellos objetos que pueden ser inflamables y eventualmente ocasionar un incendio, como pueden ser muebles, cortinas, alfombras o sofás", cierran desde la empresa.

Sistemas de calefacción a gas

Si tenés una estufa a gas verificá el color de la llama. Al estar encendida debe mostrar una llama azul. Si, en cambio, se ve de color amarillo y en movimiento, debés llamar a un gasista matriculado que revise el artefacto y certifique la instalación, al igual que si vas a colocar una de estas estufas por primera vez.

Asegurate de que el trabajo lo realice un profesional matriculado, ya que el mal funcionamiento de la estufa puede producir una pérdida de monóxido de carbono. Como este gas no tiene olor lo podés inhalar sin darte cuenta y eso puede ser muy peligroso.

Es recomendable que estas estufas se coloquen en espacios amplios que cuenten, además, con buena circulación de aire. Pero hay que tener cuidado con las corrientes que puedan apagar la llama. Si el espacio donde está la estufa es pequeño, recordá que deben ser de tiro balanceado.

Sistemas de calefacción eléctricos

La ventaja de las estufas eléctricas es que no contaminan, pero debés tener ciertos cuidados a la hora de usarlas. Lo primero es que compruebes que todos los enchufes estén en buen estado y no sobrecargados para que no se produzca un cortocircuito. En lo posible procurá que el artefacto traiga incorporado un termostato para que se apague automáticamente cuando se logre la temperatura deseada.

Es importante saber dónde está y cómo funciona la caja de luz: ante fallas en los sistemas de electricidad, puede ser que salte la térmica y la casa se quede sin suministro. También puede pasar que notes algún problema y necesites cortar la luz de forma manual.

Recomendaciones generales

Además de los consejos específicos que compartimos antes, es importante que al llegar los días fríos tengas en cuenta estos cuatro tips: