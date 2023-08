Luego de que el gobierno nacional a comienzos de semana, firmara el decreto que reglamenta la ley 27.669 para la producción industrial de cannabis, el Estado argentino ya se encuentra en condiciones de otorgar licencias para la puesta en marcha de un nuevo sector de la economía nacional y las empresas riojanas podrán, no tan solo investigar, sino también expandirse y comercializar sus productos derivados del cannabis.

Al ser consultado sobre este tema, el presidente de Agrogenética Riojana, Benjamín Enrici, expresó que la empresa y el proyecto de cannabis “lo obtiene bajo una ley que es la 27350, donde la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación y permitió alrededor de cuarenta proyectos en todo el país que se desarrollaran cultivos experimentales con cannabis”.

“Dentro de esa figura es que Agrogenética desarrolló todo el proyecto que conocemos hoy, desde lo que es la producción industrial, el aceite medicinal, el turismo y la formación académica, pero siempre en el marco de la ley anterior” agregó.“Ahora –continuó Enrici- hay una nueva ley, que la ley 27669, sancionada en mayo del año pasado, que esa ley lo que permite es el desarrollo del cannabis, ya netamente como industria. Porque la otra era una ley de investigación”.

“Este lunes se reglamentó esa ley, lo que significa que se armó una estructura de licencias, donde te van a dar por cinco años de duración una licencia que te va a permitir ya comercializar derivados de cannabis, no solamente producir, sino comercializar” añadió.

“Antes bajo la ley en que estábamos, la 27350, era de investigación, no podías hacer comercio exterior, vender, algunas cosas, por supuesto, la parte del full espectro con autorización de provincia, había algunas excepciones, pero no es una ley comercial sino experimental” remarcó. En lo que respecta a los proyectos radicados en la provincia de La Rioja, el presidente de la empresa indicó que “lo bueno de esta ley es que no solo Agrogenética, sino las formas jurídicas a las cuales Agrogenética les extendió permiso, van a pasar bajo un régimen simplificado a tener esa licencia, eso es lo importante”.

“En lugar de ser cultivo de experimental, van a poder escalar, contratar gente y producir derivado de cannabis para el mercado interno y el mercado externo; eso es un poco el contexto de la de la importancia que se haya reglamentado la ley, porque ya se crea un circuito administrativo para entregar las licencias de comercialización” sumó.

En cuanto a lo que establece la ley 27669, Benjamín Enrici indicó que “la reglamentación primero define el porcentaje de THC, de que es psicoactivo y no psicoactivo, todo lo que tenga menos del uno por ciento de THC, se llama cáñamo y tiene un permiso que es más simple. Y todo lo que está por encima del uno por ciento se llama cannabis psicoactivo, que es, por ejemplo el medicinal, y ahí se involucra otro tipo de organismo en la regulación, como ANMAT, y por la parte de estupefacientes y ese tipo de cosas”.

“Pero fuera de la definición del límite de THC y CBD, lo que hace también es armar una estructura de licencia, se van a otorgar siete categorías de licencia, cultivo, derivados de cannabis, producción de derivado, transporte, servicios de analíticos, investigación, comercio exterior. Entonces el productor va agarrar uno o más de esas categorías y va a poder por cinco años ejercer la actividad cultivando y vendiendo algún producto dentro de todas las cadenas de valor” subrayó.

Sobre el tema del otorgamiento de las licencias, el presidente de Agrogenética Riojana comentó que será un trámite que todavía no está estipulado, “calculamos que antes de diciembre se va a crear ese circuito administrativo y todos nuestros permisos, nuestra forma jurídica y los permisos que extendimos van a pasar a solicitar y a tener ese tipo de licencia, pero todavía no está”.

Para finalizar, Enrici destacó el gran avance que se logró con la sanción y regulación de esta nueva ley: “Esta ley va a permitir pasar de que la Rioja no solo haya cumplido un tema de salud pública con la con la producción del aceite y darle a pacientes que necesitan, sino que va a poder generar trabajo y desarrollo en la provincia, porque va a involucrar a muchas empresas privadas para ejercer la actividad en distintas punto de la provincia con esta estructura de licencias que brinda la nueva ley” puntualizó.