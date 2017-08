Apenas 48 horas (y algo más de 300 kilómetros) separarán a dos conciertos que deberán resaltarse entre los hitos de este año de cimbronazos electorales. Por un lado, y con producción de Astros Argentinos para su proyecto 50 Años de Rock en Castellano, esta tarde en el Teatro Vorterix Rosario (Salta 3519) se realizará una gran feria que reunirá a las diversas corrientes y disciplinas que dan vida a la escena rockera de la ciudad, en un encuentro gratuito que desde las 19 incluirá stands de venta de producciones y la actuación de más de 80 músicos. Mientras tanto, el martes por la noche en el Niceto porteño el ciclo Martes Indiegentes dedicará su función a la música de Rosario: con curaduría del periodista y gestor cultural Yumber Vera Rojas, reunirá a la cantautora Jimena Domínguez y a las bandas Matilda, Mi Nave y Alto Guiso.

Después de un ciclo de conciertos realizados en el Teatro de Plataforma Lavardén en 2015, y de otras dos noches que sostuvieron el carácter celebratorio en el Anfiteatro municipal en febrero de 2016, la productora independiente Astros Argentinos que comanda Marcelo "Zorzi" Zorzolo continuó trabajando en la consolidación de un proyecto que lleva como marca a ese medio siglo de tradición musical (y rockera) en Rosario.

"Tenemos una herencia cultural que nos pertenece y construimos entre todxs y necesitamos proyectarla a futuro desde este presente para todxs los que quieran conocerla y para los que se sientan identificados con ella. Conocer para poder elegir. Elegir, el Adn de la libertad. Libertad, el Adn de ese grito primal del rock, de su origen. El castellano, la lengua que nos permite descubrir nuestros y otros imaginarios", reza un fragmento del manifiesto que respalda al nuevo emprendimiento de un grupo de gestores culturales que sigue apostando a los grandes eventos: la de esta tarde en Vorterix será la primera de las cuatro ferias con las que apostarán a seguir uniendo voluntades privadas (con el apoyo de los responsables del Teatro de Salta 3519) y públicas, a partir del respaldo de la Secretaría de Cultura municipal.

El dúo Matilda formará parte de Indiegentes en Niceto.

Una interacción que, explica Zorzi, se pone en juego para avanzar en nuevos modos de construcción: "Después de los shows en el Anfiteatro lo que había quedado era adónde iba esa posta, sin dejar de pensar desafíos desde el rock, como el de salir un poco de un momento donde la coyuntura hace que pareciera que el Estado es el único que toma las iniciativas de cosas colectivas de más envergadura. Y tratar de meternos a jugar un poco con esta cosa colectiva en el mercado, tratando de tener otras lógicas, que no sean ni las del mercado ni las del Estado, sino un punto de convergencia para darle sustentabilidad en el tiempo. Hay que dejar de ser rehenes del diagnóstico y seguir activando para cambiar el estadío de las cosas, ya sea en nuestra actividad o en cualquier otra".

Desde esos preceptos, y apostando a una gratuidad que permita testear la real respuesta del público a las producciones musicales gestadas en la ciudad, la primera feria del ciclo reunirá a Vudú, Fluido, El Zorzi & Los 14, Jubany, Purple House, Discarne, Perro Suizo, Mavi Leone, Hombre de Color, Líos, Agua Viva, Hijos de Apolo, Las Rotten, Noe García, el cuarteto jazzero Ruggieri/Di Renzo/Riva/Mas, Pablo Comas, Mercedes en Un Millón, Tiago Galíndez y Comadreja Experiencie. Además, Dani Pérez y Charlie Egg oficiarán como Dj's, en una jornada que tendrá espacio para un homenaje a Los Gatos, algunos tributos cruzados (como los que realizarán Fluido y Vudú, que celebrará además su designación como telonera de Aerosmith en Rosario) y, también, espacio para agrupaciones jóvenes.

"La idea es que la gente conozca la artística de las bandas nuevas. Acá hay una cosa más de presente a futuro", apunta Zorzi, que de inmediato remarca: "Toda la música que va a sonar ahí va a tener que ver con Rosario. Un poco la idea de esta etapa es seguir apostando a mostrar esta diversificación. Una diversidad que, en algún lugar, tiene un punto de encuentro en cómo cada uno vive y expresa este momento desde este lugar que es Rosario".

La diversidad va por autopista

Bajo la curaduría de Yumber Vera Rojas (una de las firmas de ese faro que continúa siendo el suplemento No de Página/12 ), el ciclo Martes Indiegentes de Niceto recibió a las bandas más importantes del (abarcativo) indie porteño, para luego abrir sus puertas a artistas internacionales (The Residents, Tricky, Salif Keita, Nortec Collective, entre otras) y a escenas consolidadas en distintas ciudades del país. En ese contexto, pasado mañana Rosario tendrá su momento a partir de la convocatoria a cuatro proyectos con estéticas claramente personales, en lo que no puede dejar de leerse como una clara evidencia de esa características diversidad de la escena rosarina.

Así lo entiende también Juan Manuel Godoy, fundador junto a Ignacio Molinos del dúo electropop Matilda: "La escena en la que nos manejamos, el 'indie', entre comillas, no tiene una forma cerrada. Más que nada coincide en la forma de autogestionarse, en la manera de hacer, más que con una estética. Me parece que estaba bueno en esta ocasión hacer este pantallazo y que fuera heterogéneo para que la gente que no nos conoce en Buenos Aires pueda tener una visión general de lo que se hace en Rosario".