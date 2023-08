La legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro, repudió este viernes la represión que terminó en la muerte de Facundo Molares y confirmó que el bloque que integra ya avanzo con pedidos de informes para determinar responsabilidades por el accionar policial.



Así lo afirmó en diálogo con AM750: “Creo que más que nunca tenemos que tener mucha consciencia, exigir justicia. Vamos a tomar alguna medida. Desde el bloque presentamos lo que podemos hacer, que son los pedidos de informe, que vengan los funcionarios”.

A nivel personal, Montenegro, que tuvo una militancia muy ligada a los Derechos Humanos, afirmó que la noticia le generó una enorme “consternación”, ya que no puede entender cómo puede haber “una represión de la 9 de Julio con una persona que haya perdido la vida”.

“Es imposible. Estábamos en la legislatura, fuimos para allá y hablábamos con una compañera que estaba al lado de él y no podían salir del shock de lo que había sucedido”, relató.

Y pidió: “Uno espera inmediatamente la humanidad de quienes tienen el control de nuestras vidas, el pronunciamiento rápido del Ejecutivo por lo que había sucedido. Estoy sinceramente horrorizada. Primero, del desprecio por la vida. Y después, por la obscenidad y la impunidad que tiene la gestión de esta Ciudad”.

Como quien tiene que aclarar lo obvio, Montenegro sentenció: “Facundo no murió naturalmente. No. Facundo no falleció, lo mataron. Si no hubiera existido una represión, estaría vivo”.

“La represión vos sabes que en cualquier momento puede terminar con vidas. Porque es así. Cuando hablan de reprimir, de las balas, hay vidas. Siempre hay vidas en riesgo. En este caso, era una situación absolutamente controlada. No había corte de calle. Era un grupo mínimo de manifestantes. No tiene sentido lo que pasó”, afirmó.

Por eso, consideró central avanzar sobre las responsabilidades de lo ocurrido: “No había motivos para reprimir. Pero alguien ordenó reprimir. Que alguien explique esta represión. Es una vida a los pies del Obelisco, a plena luz del día, sin una situación de tensión, sin sentido. Y la respuesta inmediata es la impunidad absoluta. ¿Hasta cuándo ésta impunidad?”.