Roy López Molina (Cambiemos), Roberto Sukerman (Frente Justicialista), y Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social), los candidatos que se impusieron en las internas de concejales del pasado domingo ya largaron la carrera hacia el 22 de octubre, pero también con la mira puesta en la disputa por la intendencia en el 2019. En esa contienda hay que sumar a Juan Monteverde (Ciudad Futura), quien aspira a ser el candidato del partido dentro de dos años. Para anticipar los debates próximos y futuros, los cuatro respondieron un cuestionario que les propuso Rosario/12 .

1‑¿La ciudad pegó un volantazo a la derecha? ¿Es el fin del socialismo?

2‑¿Podrá el oficialismo revertir la elección?

3‑¿Considera que la interna rosarina se nacionalizó?

4‑¿Cuáles serán los primeros proyectos que presentará en el Concejo?

5‑¿Cuáles son las obras urgentes que necesita Rosario?

6‑¿Qué reclama el rosarino hoy?

7‑¿Cómo define al gobierno de Mónica Fein?

8‑¿Cómo definiría a la ciudad? ¿La de Los Monos o la del río?

9‑¿Entre los anulados y los que fueron a listas que no alcanzaron el piso en la primaria están los votos para imponerse en la general?

10‑¿El que triunfe el 22 de octubre quedará mejor posicionado para la carrera a la intendencia en el 2019?

Roy López Molina

1‑ Lo que quedó claro es que Rosario quiere ser parte del cambio. No es el fin de nada, es el principio de una gran etapa de nuestra ciudad, donde los rosarinos, juntos, nos decidimos a ser protagonistas de nuestro futuro y salimos a aprovechar la oportunidad que tenemos de vivir mejor.

2‑ Nosotros miramos nuestra elección. El objetivo a octubre es seguir entusiasmando a más rosarinos dispuestos a cambiar Rosario.

3‑ Para nada. Hicimos la campaña que sabemos: recorrer la ciudad escuchando a la gente.

4‑ El orden es indistinto, lo importante es el enfoque. Rosario quiere ser parte del cambio y nos vamos a encargar de eso, de llevar proyectos concentrados en las necesidades de la gente y no en las de la política.

5‑ Fundamentalmente, emparejar la ciudad. En 10 cuadras a veces parece que fueran dos países distintos. Queremos que cualquier rosarino pueda ir de su casa a su trabajo o a estudiar con los pies secos.

Alberto Gentilcore Roy López Molina, el más votado de todos, a la cabeza de Cambiemos.

6‑ Seguridad, por un lado, y atención por el otro. Son muchos años de un gobierno que ya dejó de escucharnos. La seguridad se tiene que trabajar en conjunto con la provincia y la Nación, pero escuchar los reclamos y estar ahí buscando soluciones es una obligación que vamos a cumplir como hicimos siempre.

7‑ Es un gobierno con buenas intenciones pero al que le faltan la agilidad y la frescura que se tienen cuando se empieza una tarea.

8‑ Rosario es el río, es la tarde en el parque, los domingos en la cancha, los amigos, los asados, la peatonal, los clubes en los barrios. En esta elección quedó demostrado que no nos dejamos vencer por el narco, que amamos nuestra ciudad y apostamos al entusiasmo de saber que podemos mejorarla por sobre el miedo y la resignación de creer que la perdimos.

"En esta elección quedó demostrado que no nos dejamos vencer por el narco, que amamos nuestra ciudad". López Molina.

9‑ Los votos están en la cabeza y el corazón de cada rosarino que quiere una ciudad distinta. Quizás alguno todavía tiene dudas, o siente que el cambio tal vez no lo incluye, y por eso vamos a escucharlos y a animarlos a ser protagonistas del cambio. Los necesitamos a todos porque a la ciudad la cambiamos entre todos.

10‑ Las elecciones no se ganan dos años antes. Va a quedar mejor posicionado el que más ayude a los rosarinos a vivir mejor desde hoy hasta 2019, el que trabaje seriamente con compromiso y responsabilidad. Hay tanto para hacer en Rosario ya mismo que el que está especulando con 2019 está poniendo la energía en donde los rosarinos no le están pidiendo que la ponga.

Roberto Sukerman

1‑ No. La sociedad de Rosario está buscando opciones ante un gobierno agotado que ya no brinda respuestas. Entre esas opciones Cambiemos logró imponer su interna y nosotros logramos imponernos como una opción ante tanto desmadre del socialismo y tanto ajuste del PRO. Sin dudas, el ciclo del socialismo gobernando está terminado y una de las razones es que pegaron un volantazo a la derecha hace varios años.

2‑ No. Pese a la intención de la intendenta de reaparecer en la campaña, aunque prácticamente la escondieron en las primarias, no hay renovación dirigencial ni un cambio en sus políticas desde hace mucho.

3‑ En cierto modo lo que se nacionalizaron son los problemas. Tarifas, ajuste, desocupación, quita de pensiones, cierre de empresas y Pymes, apertura de importaciones, retroceso de derechos adquiridos, endeudamiento. Todo esto afecta directamente al rosarino que no encuentra respuestas en el gobierno local ni ningún tipo de contención.

Sebastián Granata Roberto Sukerman ganó la interna peronista para volver al Palacio Vasallo.

4‑ Exigiremos como primera medida que se ejecuten nuestras iniciativas ya aprobadas y no implementadas: el Observatorio de Alcohol y Drogas, los jardines maternales, el presupuesto participativo, licitaciones transparentes, cumplimiento de los fondos específicos hasta la regulación de videocámaras, el Rosario Alerta 2.0. Insistiremos en un cambio total en materia de seguridad como tanto lo hemos marcado; redireccionamiento del presupuesto para obra pública y atender necesidades urgentes y no banales como hacen continuamente. Plan para Pymes, comercios e industrias para que Rosario no las siga expulsando; plan integral de movilidad, transitabilidad y seguridad vial; un transporte público que funcione y llegue a todos y todas; planes integrales contra el narcotráfico.

5‑ Un plan de viviendas serio y comprometido. Cloacas y agua potable para un gran sector de la población que aún no lo tiene. Apertura de calles y avenidas. Conectividad inter ciudades con trenes de cercanía. Iluminación y pavimentación en amplios sectores. Convenios público privados para ser verdadero eje del Mercosur. Obras y servicios en el sector industrial.

6- Muchos sectores reclaman seguridad y muchos hoy no tienen las necesidades básicas satisfechas. Hay chicos con hambre en Rosario y situaciones realmente complejas, en ellas están los reclamos por empleo, inflación, falta de obra pública.

7‑ El peor gobierno de los últimos 30 años.

8‑ Sin dudas ambas visiones y realidades confluyen en una misma ciudad. Tenemos que dejar de ser una narco ciudad, para no añorar la Rosario Industrial que tan feliz nos hizo y volver a soñar con ser la mejor ciudad para vivir.

9‑ Son una parte. Creemos que nuestra elección primaria marca nuestro piso y que muchos rosarinos optarán por votar por nosotros o por un modelo de exclusión.

10‑ Si, pero relativamente. Cada elección es distinta y dos años en la Argentina es mucho tiempo, pero sin dudas el próximo intendente de Rosario saldrá del Concejo Municipal.

Pablo Javkin

1‑ Lo que hubo es una nacionalización de la elección, una interna que ha sido muy atractiva en la ciudad y un pedido de que mejoremos, que escuchamos, como siempre.

2‑ En lo personal, no es la primera vez que me toca arrancar de atrás. En ir a escuchar rosarino por rosarino para charlar de los temas de la ciudad no nos va a ganar nadie. Estoy seguro de que en octubre va a haber espacio para dar la discusión de defender la independencia de la ciudad y sus recursos.

3‑ Sí y no es bueno, Rosario tiene sus propios temas y tenemos que pensar en ellos antes que en llevarle la ciudad como botín a las fuerzas nacionales.

4‑ Un plan de reconversión a LED del 100 por ciento de la ciudad, un fideicomiso para el ahorro de energía. Un programa de intervenciones urbanísticas barriales para mejorar la seguridad y un plan de promoción de transporte eléctrico y ferroviario.

Andres Macera Pablo Javkin y el desafío de remar la peor elección del Frente Progresista.

5‑ Uno de los proyectos más postergados es la apertura de la costa hacia el sur, la reconversión del Mangrullo y los Bajos del Saladillo, poder resolver el problema de las viviendas en esa zona y la Ciudad Universitaria.

6‑ Demanda más cuidado, lo que se merece. Los rosarinos siempre piden más, cuando hacés una obra inmediatamente surge el planteo de qué es lo que viene. Cuando hacés la cloaca piden el pavimento definitivo, y cuando hacés el pavimento exigen lomas de burro. Y está perfecto, hay que progresar siempre, cada vez exigir más.

7‑ Me sumé para renovarlo y eso hice. Hoy es un gobierno muy activo, con obras en toda la ciudad. En 2015 la ciudad le pidió al Frente que se abra y lo hizo. Los otros al revés, cada vez son más cerrados.

8‑ Yo definiría a Rosario como la ciudad de todos los rosarinos, de empuje, de luchas, de creación permanente, de innovación. La ciudad de la rebeldía que no permite que le digan de afuera lo que tiene que hacer. Rosario siempre tuvo identidad propia, es independiente, eso es lo que mejor la define.

9‑ Siempre que hay una elección hay que ser muy respetuoso con el mensaje que da la gente. Tenemos la posibilidad de tener una revancha pronto y por eso voy a salir a hablar con cada rosarino, para escuchar cuál fue el motivo del voto y convencerlos para que me acompañen a defender la ciudad.

10‑ Sí, creo que estamos en el momento de empezar a discutir quién es el mejor de nuestra generación, que es la del recambio. Ya estamos listos, yo me preparé toda la vida para esto y siento que ese tiempo está llegando.

Juan Monteverde

1‑ No fue la sociedad la que pegó el volantazo a la derecha, sino el Partido Socialista que hace 10 años olvidó muchas de sus banderas y lo bueno que alguna vez hizo. Pero más que el diagnóstico nos interesa la respuesta a ¿cómo se enfrenta eso? Con los partidos del Siglo XX, con los candidatos que ya perdieron con Fein en 2015 o con nuevos instrumentos políticos del siglo XXI. Con otra forma de hacer política, con nuevos protagonismos.

2‑ No creo, porque esto no es sólo una mala elección, es un proceso de retirada. Nosotros quedamos a solo 8.500 votos de ellos con candidatos nuevos. Competimos contra todos ex candidatos a intendente que ya estaban instalados, por eso tenemos todas las chances de multiplicar los votos como en el 2015, donde pasamos de 25 mil en las PASO a 90 mil en las generales. La pregunta que deben hacerse los que no quieren que el PRO gane Rosario es si apoyan a los mismos de siempre para tener los mismos resultados, o si ayudan a fortalecer una alternativa real.

3‑ No estoy tan de acuerdo con esto de "la grieta". Lo que pasa es que nadie habla de cual es su proyecto para la ciudad. Rosario tiene problemas que exceden a los que generó Macri. La desigualdad y la violencia vienen de antes y se generaron en un contexto de crecimiento económico nacional. Hablando sólo de "los tarifazos" no se construye un modelo de desarrollo alternativo para Rosario. Prohibiendo los barrios privados como hicimos nosotros, impulsando una inmobiliaria pública, logrando la creación de un Centro de Asistencia y Empoderamiento a las Víctimas, así vamos mostrando cual es nuestro modelo.

Andres Macera Juan Monteverde, artífice de Ciudad Futura, reclama renovación dirigencial.

4‑ No es matemática, es política. Son elecciones distintas y la gente elige entre las opciones que conoce. La discusión es cuál es la mejor estrategia para que Cambiemos no se apodere de Rosario. No defender cada uno su nicho para conseguir una banca en el Concejo, sino saliendo a hablar con todos, debemos construir una confluencia que recoja lo mejor de las distintas tradiciones políticas pero con nuevos protagonismos de cara a 2019.

5‑ El eje principal de Ciudad Futura es como abordar con proyectos concretos la desigualdad y la violencia. Algunas cosas ya las logramos, como la Dirección de Asistencia y Empoderamiento a las Víctimas. Y otras faltan, como el Programa Barrio Ciudad, que plantea invertir las prioridades presupuestarias y que todos los recursos vayan a la periferia con intervenciones urbanísticas múltiples y simultáneas. Un urbanismo de precisión, como hicieron la mejores experiencias latinoamericanas en Medellín y algunas ciudades de Brasil. Eduardo Trasante es la mejor expresión de este desafío, porque vivió en carne propia la desigualdad y la violencia. Al Concejo le falta pueblo, le falta barrio.

8- El socialismo en general, y en Rosario en particular, creo que ya no tiene más ganas ni ideas. Se repite, está burocratizado en extremo y lo peor de todo es que se acostumbró a convivir con niveles de desigualdad indignos y escandalosos. Hoy se ven las consecuencias de haber apostado durante los últimos 12 años a un modelo de desregulación del suelo para grandes proyectos inmobiliarios, "atracción de inversiones" y convenios público‑privados que aumentaron la desigualdad y trajeron la violencia y el narcotráfico fruto de esos fondos.

"¿Qué proyecto está en mejores condiciones para que el cambio en Rosario sea para adelante y no para atrás?". Monteverde.

9‑ La de la desigualdad y la violencia, por eso conviven ambas ante un Estado que parece no importarle.

10- Si el análisis es por nombres de candidatos y seguimos viendo la política como carreras individuales, gane quien gane, la ciudad pierde. La lectura, pero fundamentalmente, la acción de acá a octubre de quienes vayan a votar es qué proyecto colectivo está en mejores condiciones para que el cambio en Rosario, que es casi irreversible, sea para adelante y no para atrás.