Miles de personas se movilizaron para pedir justicia por Facundo Molares Schoenfeld, muerto durante la represión del jueves que realizó la Policía porteña. Con una concentración en la avenida 9 de Julio, organizaciones sociales y sindicales, junto a partidos y agrupaciones de izquierda, expresaron su repudio y su preocupación por el mensaje político escrito en la represión que provocó la muerte del militante en el marco de las elecciones PASO.

Los movimientos sociales --tanto los de izquierda como los nacionales & populares-- llegaron al centro porteño con lecturas muy similares sobre lo que sucedió el jueves en el Obelisco. Un dirigente con largo recorrido en las organizaciones lo resumió así, inscribiéndolo en general en el clima de campaña de la derecha y, en particular, en la interna de Juntos por el Cambio donde Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich compiten cabeza a cabeza: “Larreta quiso aprovechar que había una manifestación muy chica, de 40 o 50 personas, para hacer detenciones y juntar unos votos más, como lo vimos hacer a Gerardo Morales en Jujuy; buscaron generar un hecho político para mostrarse como los más guapos y generaron una muerte”, resumió.

Sobre la avenida 9 de Julio y Corrientes se juntaron la Unidad Piquetera, la UTEP y los gremios. Había banderas de la Asociación de Trabajadores del Estado, de los trabajadores de prensa (Sipreba), del Neumático (Sutna), docentes de Ademys. También fueron todos los partidos de la izquierda.

En uno de los carriles de la avenida, desde temprano, se instalaron el MTR Votamos Luchar y Rebelión Popular, espacio en el que militaba Molares. Estas dos organizaciones fueron las que el jueves realizaron la asamblea que la policia reprimió, en la que estaban llamando a no votar en las próximas elecciones. A la altura de avenida de Mayo se concentró el Frente Milagro Sala y la FeNat (CTA Autónoma Capital). Y desde Constitución marchó la Coordinadora por el Cambio Social.

Así, a las diez y media de la mañana todos estos sectores confluyeron en el Obelisco. Los referentes decidieron no hacer un acto con oradores.

Cruces con Larreta y Bullrich

Mientras se realizaba la protesta, Rodríguez Larreta expresó sus condolencias a los familiares de Molares, pero volvió a defender el accionar de la policía. “La Policía de la Ciudad actuó muy bien, con mucho profesionalismo”, sostuvo, y aseguró que “estaban empezando a generarse hechos de violencia y por eso actuó”.

El jefe de gobierno porteño insistió en que Molares “falleció de un infarto”, como si no tuviera la menor importancia que lo tiraron al piso entre varios policías y lo mantuvieron apretado contra el suelo hasta que se puso azul.

Luego, el jefe de Gobierno porteño reforzó un mensaje con dos elementos: estigmatizar a los que protestan, avalar la represión: “Lo digo claramente: en la Ciudad de Buenos Aires, la violencia es el límite. No permitimos situaciones de violencia", remarcó.

En la marcha hubo múltiples respuestas a ese discurso --a Larreta y también a Patricia Bullrich, que salió a respaldar lo actuado por su adversario en la interna del PRO--. Por caso, Eduardo Belliboni, de Polo Obrero, señaló que la intervención policial fue totalmente innecesaria: “era un grupo que estaba haciendo un acto político en una plaza, sobre la vereda”.

Alejandro “Coco” Garfagnini, del Frente Milagro Sala, describió la secuencia que se ve en los videos de la muerte de Molares: “él habló en la asamblea, se apartó a fumar un cigarrillo y ahí la policía fue a detenerlo. Lo tenían marcado para hacer unas detenciones escandalosas, es esa lógica: un cierre en el que Larreta se erige como el tipo que detiene a gente estigmatizada, ‘al integrante de las FARC’. Pero lo delegó en la Policía de la Ciudad y lo mataron, porque son brutos”.

Esteban “Gringo” Castro, referente del Movimiento Evita y titular de la UTEP, coincidió en que los manifestantes no estaban haciendo nada que justificara detenerlos, y también encontró una intencionalidad política en el accionar de la policía. “Hicieron esas detenciones porque la asamblea de (Rebelión y el MTR Votamos Luchar) era chica y pensaron en mostrarse como los que ponen orden”, opinó. Y contó que el día anterior "nosotros, como UTEP, hicimos una asamblea en el mismo lugar, en reclamo por el envío de alimentos; cuando la terminamos fuimos hasta Tribunales, a solidarizarnos con el Malón de la Paz, así que incluso cortamos la calle mientras cruzábamos. La policía ni se acercó, en cambio a ellos, que no estaban haciendo nada más que hablar, les cayeron encima”.

Por otra parte, había mucha inquietud sobre cómo va a evolucionar la respuesta a los conflictos sociales. “Lo que más me preocupa es que Larreta salga a felicitar a la policía. Es un escenario muy complejo, porque además él lleva de vice (al gobernador de Jujuy, Gerardo) Morales. Y los grandes medios de comunicación refuerzan ese discurso, hablan de los sectores populares como si fuéramos la cuna de la delincuencia”, dijo Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Un detenido

Durante la desconcentración de la protesta un pequeño grupo tiró piedras y bombas molotov contra el centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad, ubicado en la avenida 9 de Julio y Diagonal Norte. Luego de ocurridos, la policía detuvo a un delegado del gremio docente UTE, Tomás Romero Obligado, cuando salía de comer en un bar. Romero fue llevado a la comisaría de Independencia y Tacuarí, donde sus compañeros se movilizaron para reclamar que sea liberado.



Otras voces

Nicolás Caropresi, del MTE: "Es cínico plantear que Facundo Molares murió 'de un infarto'. Si no hubiera sido detenido, si no hubiera sido golpeado y aplastado por la policía no hubiera muerto. Esto tiene que tener una condena a los responsables materiales y al responsable político de haber ordenado la represión de manifestantes que no estaban haciendo nada que justificara detenerlos".



Marianela Navarro, del FOL: "La derecha de este país ya declara abiertamente que la única salida son los palos y las balas para imponer un programa neoliberal a sangre y fuego".



Pablo Noselli, MTD Aníbal Verón: "Para justificar un asesinato dicen que Molares tenía factores de riesgo. El factor de riesgo fue la policía y Larreta que quiso posicionarse ante las elecciones".



Norma Morales, de Somos Barrios de Pie: "No podemos naturalizar esto, la policía nos tiene que cuidar, ese tiene que ser el concepto y no los discursos de odio que está instalando la derecha. Acá los responsables políticos tienen que dar la cara y hacerse cargo".