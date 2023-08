El periodista y conductor Víctor Hugo Morales tuvo este domingo un imperdible cruce con el guionista y humorista Pedro Saborido sobre el detrás de escena del voto electrónico, que tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires, para aquellos que no manejan muy bien la tecnología.



“Sumado a los nervios de esta jornada, que todos esperamos ansiosos, y creo que el consumo de harinas va a subir en la jornada, es verdad lo que dice Víctor Hugo sobre el voto electrónico. Creo que voy a ir ahora y voy a tener la sensación de que encima me están mirando el acto íntimo de votar”, comenzó el descargo Saborido.

Y lanzó una inesperada comparación: “Me da la sensación de tener que probarme un short delante de otras personas. Y que por ahí me ven la cabeza nada más. Uno está ahí y es un momento donde mucha gente va con duda hasta último momento. Y tener que hacer dos votos distintos, me parece que entro con nervios”.

En tanto, tras destacar la importancia de votar y cómo es algo que se tiene que hacer con orgullo y responsabilidad, añadió: “Tendríamos que dedicarnos un tiempo espacial para votar. No esto que estoy haciendo, viendo seis tutoriales a último momento para votar con la BUE”.

“Tenía miedo de meterme en uno de LN+ y que me diga directamente que tenía que votar a Macri. Yo me considero un ser analógico. Hay veces en la que la tecnología se impone de una manera arbitraria. Podíamos hacer un stand up para gente mayor a los 55 años. Uno lleva el nervio de estar subiéndose a un mundo que no entiende. Voy a ir con nervios a votar y voy a terminar votando a Carlos Corach”, finalizó entre risas.