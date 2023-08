La jornada electoral arrancó con grandes demoras en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo manifestaron diferentes usuarios en redes sociales y quedó registrado en el propio voto del precandidato a Jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau, quien estuvo más de 20 minutos en la fila pese a haber sido uno de los primeros en llegar al lugar de votación. La jueza federal con competencia electoral María Servini, advirtió que es "preocupante el grado de improvisación".

Demoras para votar: duro comunciado de la jueza Servini

Servini advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales.

Servini alertó a la Cámara sobre la "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral", en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, informaron a Télam fuentes judiciales.



"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de CABA, advirtió la jueza



La magistrada reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche de ayer, en tanto que al inicio de la jornada de votación hoy las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA.



La jueza reportó que en algunos locales de votación las máquinas llegaron ayer por la noche, en otros no "habían sido conectadas ni probadas" y "en muchos locales no estaban los kit de instalación" y algunas máquinas "directamente no funcionaban" o con cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.



"Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación", agregó.



El personal del juzgado permaneció hasta las 2 de la madrugada de hoy en lugares de votación a la espera de técnicos de la empresa proveedora.

Una a una, todas las demoras

Según explicó el exministro de Economía, la gran demora se debió al faltante de boletas de papel. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en gran parte la demora en las escuelas de la Ciudad se deben al doble sistema de votación concurrente: el tradicional para los cargos nacionales y el voto electrónico para los municipales.

La jornada arrancó con BUE sin funcionar

Además, en redes sociales usuarios denunciaron que en algunos casos las demoras se deben a que no funcionan algunas máquinas de votación electrónica, muy cuestionadas por un sector importante de la oposición. Por ejemplo, en la escuela Santa María de los Ángeles, de Saavedra.

Quien salió también a denunciar demoras la falta de funcionamiento de las máquinas de votación electrónica fue el primer precandidato a diputado nacional por CABA por el Frente de Izquierda, Patricio del Corro, quien recordó que es debido al doble sistema de votación entre boletas de papel y boleta única electrónica.

En su cuenta de Twitter, el dirigente de izquierda advirtió que “confirman en toda la Ciudad que hay problemas con la BUE. Incluso hay mesas que abren la elección nacional y piden a la gente que vuelva después a votar en la local”.



“La Justicia electoral de la Ciudad nos rechazó todas las impugnaciones que fuimos presentando. Todos los problemas que están sucediendo eran previsibles y producto de manipular la elección para favorecer al oficialismo”, añadió.

Además, varios usuarios reportaron que, como suele suceder, en algunas escuelas las demoras iniciales se deben a la falta de autoridades de mesa. "Voto desde 1985 y es la primera vez que me pasa", dijo a este medio un votante que aguardaba para emitir su sufragio en el barrio porteño de Parque Patricios.

