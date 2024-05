El Sindicato de Trabajadores Pasteleros de Salta adhirió al paro nacional que convocaron la CGT y las dos CTA el pasado 9 de mayo. El sector agrupa a las actividades de pastelerías, confiterías, pizzerías y servicios rápidos, y denunció que sufrió la pérdida de casi 20 empresas en los últimos dos años, lo que ha llevado a la pérdida de 100 puestos de trabajo en la provincia. Los aumentos en las materias primas, como el azúcar y la harina afectaron la rentabilidad de las empresas.

El secretario general del Sindicato, Fabián Guerrero, dijo a Salta/12 que la realidad del sector, tanto de trabajadores como de los propietarios de establecimientos nucleados en la institución, "no es buena", ya que "en los últimos dos años, hemos tenido el cierre de casi 20 empresas, equivalente a 100 pérdidas de puestos de trabajo". Sostuvo que este contexto "es algo grave para nosotros, pero también para aquellos empresarios, pequeños y medianos, que siempre tratan de invertir para generar puestos de trabajo".

Guerrero dijo que ante la realidad política y económica que transita el país, el sostenimiento de las empresas es cada vez más complejo, particularmente, por el aumento de las materias primas, de los alquileres y de los servicios. "Si bien hay negocios que son propios, también hay otros que tienen que alquilar, y en muchos casos se ha duplicado el importe de los alquileres y las materias primas utilizadas para nuestra actividad".

En el caso puntual de la pastelería los insumos como el harina, el azúcar, o la levadura, han tenido un aumento realmente "muy significativo", sostuvo. A modo de ejemplo, dijo que una bolsa de azúcar de 50 kilos antes tenía un costo de 20 mil pesos, y hoy (dependiendo de la marca) está en 40 mil pesos. "Estamos hablando de un 100% de aumento en el azúcar. En la harina pasa exactamente lo mismo", cuestionó. "Los aumentos realmente han sido muy importantes", criticó, sumando en esa línea los incrementos en los servicios de la energía eléctrica o el gas.

"Eso repercute en la disminución de horas de trabajo para los trabajadores en nuestro sector, y en muchos casos, la pérdida directa de puestos de trabajo", añadió. En 2022 el Sindicato de Pasteleros de Salta tenía empadronadas a 190 empresas. Desde abril, el registro bajó a 170 empresas, mientras que la cantidad de afiliados también tuvo una disminución superior a 100.

"Vivimos días difíciles"

El Sindicato de Trabajadores Pasteleros de Salta se sumó al paro y también participó de la manifestación que se realizó en la plaza 9 de Julio y en las puertas del Banco Nación en la ciudad de Salta. "Vivimos días difíciles, en donde se intenta sobrellevar la situación por todos los medios posibles", dijo Fabián Guerrero.

En ese sentido, cuestionó el ataque del gobierno nacional a los derechos de trabajadores y trabajadoras, reflejado principalmente en la reforma laboral que se prevé en el proyecto de Ley de Bases, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora está en tratamiento en el Senado.

"El gobierno nacional siente orgullo (del ataque a los derechos laborales), pero hay una realidad que habla de una necesidad. Y esa necesidad es de miles de familias trabajadoras que hoy se encuentran sufriendo porque no tienen trabajo", cuestionó. Y prosiguió: "las familias no llegan a fin de mes, hombres y mujeres debieron hacer recortes en su vida cotidiana porque no les alcanza el dinero. Son familias que hoy no tienen la dignidad a la que estaban acostumbrados porque antes contaban con un salario que les permitía vivir y cubrir sus necesidades".

Guerrero denunció que con el gobierno de La Libertad Avanza, desde diciembre de 2023 se sumaron más de 3 millones de nuevos pobres en todo el territorio argentino. "Esto se debe al impacto de la inflación en el poder adquisitivo", sostuvo, recordando que los sueldos cayeron en un 40% respecto a la inflación, superando incluso los registros que se tenían en la crisis de 2021. En esa línea, también cuestionó el desfinanciamiento a la educación pública y la interrupción en la obra pública.