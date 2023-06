Mientras el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Partido Obrero se lanzan misiles en público y en privado, y las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) parecen ser el mecanismo que definirá las listas del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) para la elección general, y ya asoman sus precandidatos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El bloque PTS-Izquierda Socialista (IS) postulará al docente Jorge Adaro (IS), a la hija de desaparecidos Alejandrina Barry (PTS), a la feminista socialista Andrea D'Atri (PTS) y al sociólogo Patricio Del Corro (PTS) para jefe de gobierno, vice, primera candidata a legisladora porteña y primer candidato a diputado nacional, respectivamente. En tanto, en la alianza que formaron recientemente el PO y el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) lanzó a la delegada gremial de APUBA Vanina Biasi (PO), a Cele Fierro y Jessi Gentile, del MST. El resto de las fuerzas de izquierda que va por afuera del FIT-U, como el Nuevo MAS o Política Obrera, aún no hicieron sus definiciones para esta instancia. "Vengan el 17 a debatir en forma fraternal y democrática, y evitemos las PASO", invitó Biasi al referirse al Plenario en Congreso.

Para el PTS, las PASO son inevitables porque el PO y el MST acordaron "en forma unilateral", se distribuyeron todos los cargos de todo el país, no hubo ninguna mesa nacional del FIT-U ni reunión previa entre los cuatro socios de la coalición trotskista.



"Siguieron impugnando la candidatura de Myriam Bregman porque dicen que nunca podría encabezar la fórmula por su supuesta posición neokirchnerista", dijo a este diario Guillo Pistonesi. "En ese marco llaman a un plenario que es una parodia de deliberación democrática donde se sabe de antemano lo que se va a votar, van a refrendar en un acto las candidaturas del PO y del MST con mociones únicas, con los compañeros y compañeras del Polo Obrero y del Teresa Vive para proclamar la precandidatura de Gabriel Solano y Vilma Ripoll a presidente y vice, Alejandro Bodart a gobernador, Romina Del Plá a senadora bonaerense y Néstor Pitrola a diputado bonaerense", agregó. Pistonesi recordó que las candidaturas en años anteriores fueron acordadas entre la militancia de los cuatro partidos, así como ahora en casi todas las provincias. "No vamos a poner nuestro perfil ni las candidaturas bajo consideración de compañeros y compañeras, luchadores de los movimientos sociales, que no necesariamente comparten las ideas del Frente de Izquierda", reiteró.

En tanto, desde el PO entienden que el Plenario que harán el 17 en Plaza Congreso es "para todos y todas quienes quieran acercarse a debatir programas y candidaturas, es la manera más democrática de resolver las diferencias, vendrá la gente que lucha desde abajo contra el ajuste y el hambre", dijo a este diario Vanina Biasi. "La dirección del PTS es antipiquetera, tiene un discurso rancio y reaccionario, dice que como los militantes del Polo Obrero no son socialistas no pueden someterse a su voto los programas y las candidaturas, y eso nos parece una barbaridad, cuando en las PASO cualquiera puede votar sin importar su ideología, los instamos a que reflexionen y vengan", agregó.

A su criterio, "tras 25 años de movimientos sociales en Argentina el que organizó a los precarizados y a los desocupados ya lo hizo, y el que no lo hizo no puede venir a decirle al otro cómo se hace bien porque si hubiera una forma mejor a la del Polo Obrero la hubieran hecho". Biasi destacó "la función social y política fenomenal del Polo, hemos logrado que miles de personas no estén detrás de los punteros políticos en Merlo, Moreno y La Matanza, donde tenemos concejales". La otra diferencia insalvable, según Biasi, consiste en que "no hay ninguna fracción progresiva en el kirchnerismo, sin embargo el PTS, Bregman y Del Caño, franelean y coquetean con sus caracterizaciones en la causa Vialidad y en el conflicto con las reelecciones en las provincias en la Corte Suprema". La dirigente sindical explicó que fue designada en una Conferencia Nacional del PO, el 11 de febrero, "precedida por asambleas en todo el país donde se discutieron las principales consignas de campaña y las principales candidaturas".

Quiénes son y qué plantean

Jorge Adaro es secretario gremial de Ademys, maestro de escuela y perseguido del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, miembro de Izquierda Socialista (IS). "Desde IS estuvimos cuatro meses planteando la necesidad de una fórmula unitaria, que tiene que ser encabezada por Bregman por los resultados que obtuvo la última fórmula presidencial, compartida con la segunda fuerza que es el PO, pero el PO y el MST tuvieron una política divisionista y plantearon las candidaturas propias", dijo Adaro a Página12. El maestro destacó: "Somos consecuentes y apoyamos la fórmula de Myriam con Nicolás Del Caño, nosotros aportaremos luchadores y luchadoras, como Rubén ´Pollo´ Sobrero que es precandidato a gobernador bonaerense, y sabemos que una vez pasada las PASO vamos a salir de manera unificada como siempre planteando lo que nos distingue del resto de las fuerzas, el no pago de la deuda externa para fortalecer los presupuestos de educación, vivienda y salud".

Adaro se define como un trabajador que hace política y que integra un sindicato "claramente opositor a las políticas educativas de Soledad Acuña que apunta a la privatización y el vaciamiento de la escuela pública, y al gobierno de Larreta, entendemos que hay que poner un impuesto a la vivienda ociosa hasta que haya un plan que dé trabajo a dos millones de personas". De hecho, la administración de Horacio Rodríguez Larreta le inició un juicio con pedido de desafuero "en realidad por mi perfil opositor y por luchar por la escuela pública".

Cele Fierro, del MST, se presenta como mamá de Emilia y su mood es #DarVueltaTodo. Nació en Córdoba, es docente y referente feminista de Juntas a la Izquierda. En tanto Jessi Gentile es del mismo partido, y se define como "ecosocialista".



El cargo para vicejefe de gobierno porteño no se pone en juego en las PASO, pero el PTS definió en esta instancia que sea Barry la compañera de Adaro para la Ciudad, de modo que en caso de ganar las primarias en tal categoría será ella la candidata.