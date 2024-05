En lo que fue su nuevo reportaje con la prensa extranjera -tras hacer agua ante las preguntas de la periodista de la BBC- Javier Milei volvió a ser retratado de cuerpo entero: es que, en la exclusiva con el diario El Mercurio, se volvió a evidenciar su idolatría por Margaret Thatcher, al punto de colgar un afiche de la Dama de Hierro británica en su despacho. Ocurrió en la misma en la que trató de corregir sus dichos sobre las Islas Malvinas, al considerar -esta vez- que planea abrir "una ventana" la Argentina pueda recuperar la soberanía de la Islas Malvinas por la vía diplomática.

"Las Islas son argentinas y están siendo ocupadas por el Reino Unido", dijo. Se trató de una aclaración a su propia declaración de hace menos de una semana, cuando había declarado a la BBC que ese territorio austral "está en manos del Reino Unido" y que el canciller británico David Cameron "tiene todo el derecho" de viajar a las islas sin autorización de las autoridades argentinas.

"Consideramos que eso se tiene que resolver por la vía diplomática, con el modelo que utilizó China en el caso de Hong Kong. ¿Entonces, se puede resolver? Bueno, va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer y en otros no. Digamos, si hoy no se puede hacer, hay otras cosas en las que podemos trabajar", comentó Milei en su último reportaje

CGT, periodismo y Lionel Messi

Otro de los pasajes de la charla del Presidente con periodistas chilenos fue la reflexión presidencial sobre la huelga general que llevaron adelante, el jueves pasado, cientos de miles de trabajadores. "A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió", opinó Milei, en contraste con las postales de distintas ciudades del país, con calles vacías y persianas cerradas.

Además, el jefe de Estado describió a la huelga general, la segunda desde que asumió en diciembre de 2023, como "una medida violenta". En este caso, no hubo repregunta de por qué, en 2018, el propio Milei apoyó y acompañó la huelga de la central sindical contra el gobierno de Mauricio Macri.

Por su parte, volvió a criticar al periodismo -"jugaron un rol político muy fuerte y había un hostigamiento grosero hacia mi persona", se quejó- y no tuvo pruritos para definir que "Occidente" está en peligro por las ideas de la izquierda. “La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable”, ironizó Milei.