El reconocido actor Gerardo Romano se refirió este domingo a la jornada electoral que se vive en todo el país y aseguró que “es momento de elegir un candidato que decida soberanamente nuestro destino”.



Entrevistado por AM750, el también abogado aseguró que vive con mucha “alegría” esta jornada en la que se “define el destino” del país.

En este contexto, llamó a “ver si en algún momento de la historia podemos tener una patria con todo lo que implica”. Y detalló: “Con población, territorio, moneda”.

En un repaso histórico, Romano se apenó: “Lamentablemente, desde la fundación de la nación, desde que el traidor de Bernardino Rivadavia nos cometió con la Baring Brothers, no hay soberanía económica”.

Así, recordó cómo el llamado “inventor de la deuda eterna”, tomó un préstamo tan “espurio” que “Rothschild, que estaba en la mesa negociadora, se retiró” de la reunión.

Por eso, afirmó: “Después la seguimos con el FMI, con el Club de París, y la patria no nace. Porque si no hay soberanía económica, no hay posibilidad de diseñar”.

“A lo mejor en algún momento es elegir un candidato que tenga lo que tiene que tener para poder decidir soberanamente nuestro destino”, concluyó.