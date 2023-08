Por primera vez desde que fue electo gobernador en 2015, el gobernador Gerardo Morales sufrió una derrota en su provincia. Sin embargo, en un clima de conflicto social y político, exacerbado por una reforma constitucional regresiva, la falta de respuestas a los reclamos docentes y la criminalización de la protesta social, el electorado se inclinó por una oferta más de derecha, la que expresa la Libertad Jujuy, que se referencia con el ultraderechista Javier Milei, la fuerza más votada ayer en la provincia.

El escrutinio provisorio muestró el voto bronca que benefició al candidato de la Libertad Jujuy, que se referencia con el Partido Renovador Federal, con el 39,91% de los sufragios, seguido por Cambia Jujuy con la fórmula Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que con sus tres listas que iban a internas (Sigamos Cambiando Jujuy, La Fuerza del Cambio y Unir el Cambio) logró el 23,83%. Tercero quedó Unión por la Patria, donde también disputaban tres listas, todas acompañando las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de Sergio Massa y Agustín Rossi, con el 20,55%. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) se ubicó como la cuarta fuerza con poco más del 9% de los votos.

En Jujuy se definían las candidaturas a ocupar tres bancas en el Senado de la Nación y tres en la Cámara de Diputados. En la categoría a senadores, el más votado, con el 33, 35%, fue Ezequiel Atauche, de la Libertad Jujuy; segundo quedó Mario Fiad, de Cambia Jujuy, consiguió el 22, 72%, y tercera, Carolina Moisés, de Unión por la Patria, con el 22,23%. Mientras que por el FIT-U Alejandro Vilca será el candidato a senador y Natalia Morales irá como candidata a diputada nacional.

La Libertad Avanza versión Jujuy: Atauche, Quintar y Mario Nallar, candidato al Parlasur.

Por otro lado, la interna de Unión por la Patria en Jujuy fue voto a voto, dos listas llevaron de precandidato al ejecutivo nacional a Massa, y una de ellas participó con dos boletas, una con Massa y otra con Grabois. La actual diputada nacional Carolina Moisés se impuso por una diferencia de más de 1.500 votos a Leila Chaer, para candidatearse a senadora nacional. Quedó último Rubén Rivarola, ex presidente del Partido Justicialista distrito Jujuy, intervenido en julio último por decisión del presidente Alberto Fernández, titular del PJ Nacional.

En tanto que en la categoría a diputaciones nacionales la Libertad Jujuy también fue la fuerza más votada, con el 33,02% que obtuvo su ahora candidato, Manuel Quintar. Cambia Jujuy, con el 22,77% y la candidatura de Jorge Rizzotti, fue segunda también en esta categoría, mientras que Unión por la Patria, con 22,05%, quedó tercera, con la postulación del actual senador nacional Guillermo Snopek.

El mensaje de las primarias

Cerca de la medianoche candidatos y candidatas de la lista 501B, Unión por la Patria, repasaron los datos en un recuento lento de votos. En esa circunstancia Carolina Moisés hizo un análisis sobre los resultados: “Hay una tendencia nacional que nos debe llamar la atención a todos, tenemos que hacer una lectura de lo que nos está diciendo la gente. Hay que valorar los 40 años de democracia, generaciones que han crecido en democracia tienen otras perspectivas, otras necesidades y la política se ha ido alejando de esas expectativas populares", sostuvo.

Agregó que en su espacio político "hay un gran equipo y somos capaces de construir esa representatividad". Con ese fin dijo que Unión por la Patria convocará "todos los actores que han estado en esta contienda, a los dirigentes que son valiosos, y eso será conducta en el país". Y aseguró que "hay mucha expectativa para octubre". "La gente ha aprendido a usar las PASO y sabe que es una elección en la cual tiene que dar mensaje y nos ha dado un fuerte mensaje en todo el país. Y en este tiempo vamos a tener que pensar nuevas propuestas junto a Sergio Massa y vamos a recuperar la representación en jujuy. En el interior de la provincia hemos salido segundos“, sostuvo. También señaló que mantuvieron permanente contacto con los interventores del PJ, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez.

Cerca de las 22, en los bunker de Cambia Jujuy se podían observar caras largas ante los resultados electorales, estuvieron el gobernador electo y actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir, y el vicegobernador electo Alberto Bernis.

El vocero de los candidatos del oficialismo fue el actual senador Mario Fiad, quien agradeció a quienes concurrieron a votar en una jornada en paz y reconoció el triunfo de Milei en la provincia. “Somos la segunda fuerza en Jujuy, ganamos al kirchnerismo y a la izquierda. Habrá que analizar y trabajar por los jujeños. Hay buen tiempo para revertir este proceso para el 22 de octubre”, expresó.

En la izquierda, Alejandro Vilca destacó: "Milei logró una muy importante votación. Capitalizó con su demagogia antipolítica el descontento contra las coaliciones patronales. Gerardo Morales fue el gran perdedor. La lista del gobernador retrocedió en votos a poco más del 23 %, había logrado el 47 % en las provinciales de mayo. Al mismo tiempo, a nivel nacional, la lista que integraba junto a Rodríguez Larreta fue derrotada al interior de Juntos por el Cambio. El peronismo también está entre los derrotados. Comparado con la última presidencial pierden la mitad de los votos", sostuvo.



Transporte

La provincia de Jujuy no habilitó el servicio de transporte público gratuito para que los y las electoras puedan concurrir a emitir su voto, a pesar de que el juez federal con competencia electoral, Esteban Hansen, envió un oficio al ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Normando Alvarez García, para que se arbitren las medidas y se garantice el servicio de transporte público gratuito en la jornada electoral.



"A nosotros no nos llegó nada”, se excusó el secretario de Transporte de la provincia, Pablo Giachino. En cuanto a la resolución de Transporte de la Nación, sobre la obligatoriedad del Estado de garantizar el traslado de votantes, el funcionario jujeño sostuvo que “la provincia (de Jujuy) no adhirió a ese convenio con las provincias, la propuesta era que las empresas funcionen con frecuencia de sábado y por otro lado se ofrecía un subsidio para las empresas. En conversación con las empresas, especialmente las urbanas, y al no ser clara la propuesta en cuanto a la distribución de los fondos que se habían dispuesto y al no tener certeza de cómo se trabajaría, el convenio no se firmó”. En este sentido dijo que “el operativo que estamos brindando de transporte gratuito es el mismo que dio el gobierno de la provincia en mayo”.



En la Secretaría Electoral de la Nación apoderados de las listas opositoras realizaron presentaciones por la falta de transporte y la sustracción de boletas en los cuartos oscuros, y también hubo denuncias contra agrupaciones del oficialismo a las que acusaron de romper la veda electoral.



Ante los pedidos de usuarios y usuarias, Giachino dijo que “la mayor demanda fue al iniciar la jornada y estimamos que van a estar volviendo las unidades a las 18, 19 horas". El funcionario aseguró que "cerca de 60 unidades dispuso el gobierno de la provincia” para el traslado de las personas que debían recorrer grandes distancias para votar.

En zonas distantes como Abra Pampa, en la Puna jujeña hubo algunos conflictos, según denunciaron electores, las unidades de transporte solo subían a votantes radicales.

Por otra parte, en estas primarias se habilitaron mesas dentro de los penales para que pudieran votar las personas privadas de la libertad. Cerca de 600 internos estaban habilitados para emitir su voto. Al mediodía en el penal 7, ubicado en Alto Comedero, habían votado 35 internos de los 100 habilitados en esa unidad, debido a que no todos tenían el DNI en su poder para sufragar.