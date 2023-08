El diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja analizó este lunes el resultado de las elecciones, tras la sorpresa de Javier Milei, que se impuso como el candidato más votado, y aseguró que “tal vez” el peronismo “no entendió la profundidad de la crisis que se vive”.



“Ahora hay que trabajar más que nunca. Una vez más, todos los que pronosticaron se equivocaron. También nos equivocamos nosotros. Me parece que se juntó todo. Toda la bronca de nuestra gente que aguantó, que aguanta el deterioro del salario, todas estas cosas que pasaron estos últimos años, que han generado un cuadro de situación que hay que mirarlo bien, analizarlo bien”, señaló por AM750.

Por eso, Gioja remarcó que es fundamental entender que se trata del resultado de las PASO y no de las elecciones generales. “Nos da un tiempo para pensar. Para replantear algunas cosas. Y para hacer un muy buen análisis para poder entender bien el resultado". "No es que no lo entendamos, pero la sorpresa fue grande. Creo que no se vio venir”, reconoció.



“Este mes y medio que viene va a ser muy intenso, va a haber que trabajar muchísimo. Hacer el mejor de los análisis para tener un buen camino a seguir. Creo que tenemos que profundizar nuestras propuestas. Tenemos que ser muy sinceros con nuestra gente. No podemos impostar nada”, agregó el diputado.

Finalmente, pidió levantar las banderas del campo nacional y popular, como la defensa de los trabajadores y el Estado presente y solidario, “tener la cabeza muy fría” y “no echar culpas”. “Hay que abrir las puertas bien grandes, de par en par, y profundizar una propuesta”, finalizó.