El diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan. "A casi veinte años de que este querido pueblo me concediera el honor de gobernarlo por primera vez, vuelvo a presentarme", afirmó el expresidente del Partido Justicialista (PJ), que gobernó la provincia entre 2003 y 2015.



De este modo, Gioja irá por su cuarto mandato y deberá enfrentarse a Sergio Uñac, que pretende la reelección, pese a la discusión legal en torno a su intento de volver a presentarse.

"Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara, pero el alma impecable y el espíritu recién planchado. Nuestra voluntad de hacer y nuestra fuerza para emprender, nuestro amor por esta tierra y su gente, no tiene ninguna arruga", aseguró el diputado durante el acto de lanzamiento, en la sede de Lealtad Justicialista.

Y agregó: "Volvemos con la misma ilusión, con las mismas ganas, y con toda la experiencia de una vida con errores y virtudes, dedicados a trabajar por la unión de nuestro pueblo".

Gioja, elegido gobernador de la provincia de San Juan en tres períodos (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015), cuatro veces diputado nacional y dos veces senador, aseguró que se siente "un hombre con mucha experiencia y mucho hilo en el carretel todavía. Después de tanta lucha y tanto desafío puedo tener un solo interés: devolverle a San Juan lo que San Juan jamás debió haber perdido: el orgullo, y que San Juan empiece a ser la provincia más linda de la Argentina".

En una crítica abierta a la gestión del actual gobernador Sergio Uñac, sostuvo que "me da bronca y pena que se hayan desperdiciado las expectativas creadas al final de nuestro mandato por no saber determinar los intereses en conjunto. Se están perdiendo los sueños, es parecido a lo que encontramos hace dos décadas, cuando entre todos pusimos a San Juan de pie".

El acto de lanzamiento estaba previsto para ayer, pero debió posponerse por la muerte de su hermano, Ricardo Gioja. Al respecto, el exmandatario provincial dijo: "Ricardo fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir".

Finalmente, sobre la posibilidad de usar la Ley de Lemas para candidatearse por adentro del FdT, Gioja explicó: "Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (Uñac) no necesita de nosotros, no llama...Bueno, iremos por afuera. Si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir por afuera".

La provincia de San Juan realizará el 14 de mayo los comicios para elegir gobernador y vice, 19 diputados departamentales y 17 diputados por representación proporcional.