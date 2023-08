El diputado nacional y secretario general del sindicato petrolero Claudio Vidal será el nuevo gobernador de Santa Cruz. En una elección reñida, el oficialista Unión por la Patria obtuvo 43,8%, mientras que el frente Por Santa Cruz se quedó con el 46,5%. De esta manera, en Santa Cruz, vuelve a ocurrir lo que pasó en Neuquén, donde una nueva fuerza provincial desbanca a la fuerza política que gobernó por años la provincia, el PJ desde la vuelta de la democracia y el kirchnerismo y sus aliados desde 1991, cuando asumió Néstor Kirchner.

La elección tuvo otra particularidad, la gobernadora saliente Alicia Kirchner logró ser electa como candidata a senadora nacional con el 17,7% de los votos, mientras que Cambia Santa Cruz (Juntos por el Cambio) obtuvo un 11,8% y el precandidato del frente Por Santa Cruz solo el 5,4%. Para esa categoría, el voto en blanco fue del 62,1%. Los precandidatos en las cinco categorías nacionales y los candidatos en las cuatro categorías locales estaban dispuestos en dos boletas separadas.

Los resultados de las elecciones a gobernador

"Soy un trabajador al igual que ustedes y quiero poner de pie a esta provincia. No es fácil consensuar, durante muchos años estuvimos muy divididos y creo que hoy comienza un camino distinto", dijo Vidal (43 años), el candidato más votado (33,2%) del frente electoral Por Santa Cruz, que reunió 75.043 votos entre seis sublemas que compitieron por ese espacio.



El segundo lugar en los comicios provinciales lo ocupaba el lema oficialista Unión por la Patria con 43,81 por ciento, en una interna reñida entre el intendente de El Calafate, Javier Belloni, (34.495 votos) y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (35.811 votos).

En sus redes sociales, Belloni agradeció "a los santacruceños y santacruceñas que nos acompañaron" y felicitó al ganador del comicio provincial. "El pueblo de Santa Cruz eligió y respetamos el resultado. Felicito al nuevo gobernador de nuestra provincia, Claudio Vidal, y le deseo éxitos en esta etapa que viene", dijo.



En tanto, la oposición de Cambia Santa Cruz (Juntos por el Cambio) quedó relegada a un tercer lugar con 8,49 por ciento de los votos, donde la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) se alzaba con 11.665 de los 13.709 votos cosechados por ese frente con Mirey Zeidán, el candidato de la CC-ARI.

El discurso de Vidal

En su primer mensaje como gobernador electo, pasadas las 4 de la madrugada y sobre un escenario montado frente al local del partido SER (Ser Energía para Renovar) en Avenida Kirchner 1381 de Río Gallegos, Vidal remarcó: "Dimos el gesto de terminar con una grieta que solamente perjudica al pueblo: un peronista y un radical trabajando juntos", en referencia a su compañero de fórmula el exconcejal Fabián Leguizamón.

Vidal aseguró además que "se viene una gran tarea, no es fácil, pero tampoco imposible, vamos a convocar a todos los sectores, muchos que han quedado olvidados". "Para mejorar esta provincia, vamos a apostar al desarrollo, a la producción, a la generación de empleo genuino que brinda un salario digno. Es así que se deja de depender tanto del Estado, esa es nuestra propuesta, desarrollar nuestra provincia, fortalecer la educación, estamos realmente convencidos que tiene que suceder una modificación severa en muchos sectores de la provincia donde se han dirigido hacia el pueblo con soberbia", agregó.



Vidal también aseguró no tener "nada personal" con quienes dejarán el Gobierno en diciembre, que consideró "se equivocaron, muchas veces nos menospreciaron", y que "parte de eso tiene que ver con el resultado del 43% de pobres que hay en esta provincia, en muchos barrios no tienen carbón ni leña para calefaccionarse, incluso en la cuenca carbonífera".



"Tenemos que terminar con el egoísmo de solamente pensar en uno mismo y no en el prójimo, sólo de esa forma vamos a salir adelante", enfatizó y agradeció también "a las iglesias, a los pastores que estuvieron orando y, por sobre todo, a Dios".

Qué se votó en Santa Cruz

Los ciudadanos santacruceños votaron entre 13 candidatos que representaron a cinco frentes electorales, mediante el sistema de ley de lemas. También eligieron diputados provinciales para la renovación de diez bancas,14 diputados por municipio y un representante del pueblo en el Consejo de la Magistratura de la provincia.



Unos 265 mil ciudadanos de Santa Cruz, que representan el 0,75% de votantes del país, eligieron gobernador por la Ley de Lemas, con lo cual a raíz de ese desdoblamiento, el 22 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales, tendrán lugar en ese distrito los comicios para cargos municipales.