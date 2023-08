Este martes 15 de agosto desde las 20:00 el Inter Miami de Lionel Messi enfrentará al Philadelphia Union por la semifinal de la Leagues Cup en el Subaru Park. Cómo ver el partido en vivo y las probables alineaciones.

Tras imponerse 2 a 1 a Cruz Azul, 4 a 0 a Atlanta United, 3 a 1 a Orlando City, 5 a 3 en los penales a Dallas (luego de empatar 4 a 4) y golear 4 a 0 a Charlotte, el Inter Miami de Lionel Messi, quien marcó 8 goles en esos 5 partidos, chocará con el Philadelphia Union.

Dónde pasan al Inter Miami de Messi vs. Philadelphia Union y cómo verlo desde Argentina

En febrero de este año Apple TV firmó un contrato con la MLS por 2500 millones de dólares para la transmisión exclusiva de los partidos de la MLS y la Leagues Cup durante los próximos 10 años. El precio del MLS Seasson Pass, para ver todos los encuentros de las mencionadas competencias, es de 14,99 dólares por mes o 49 por toda la temporada, mientras que para los que ya son clientes de Apple TV el precio es de 12,99 de la moneda estadounidense o 39 por toda la temporada.

Philadelphia Union, un rival con presencia argentina

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB).

La franquicia que participa de la Conferencia Este de la MLS desde 2010 perdió la final en la edición pasada ante Los Angeles FC por penales y actualmente está tercero en el campeonato.

El entrenador Jim Curtin, quien conduce al equipo desde 2015, destacó la presencia de Messi en la casa de Philadelphia en la ciudad de Chester del estado de Pensilvania.

"Estamos hablando de que el mejor jugador de todos los tiempos vendrá aquí para jugar una semifinal con un trofeo y por un lugar en la Liga de Campeones. Será un gran partido y nuestros 'fans' se harán notar", dijo Curtin, quien solo perdió un partido de local en 2023.

Las probables formaciones de Inter Miami y Charlotte FC

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Philadelphia Union: Andre Blake, Damion Lowe, Jakob Glesnes, Jack Elliott, Olivier Macizo, Jesús Bueno, José Martínez, Kai Wagner, Jack McGlynn, Julián Carranza o Chris Donovan y Mikael Uhre. DT: Jim Curtin.



Goleadores de la Leagues Cup

Con 8 goles en 5 partidos, Lionel Messi encabeza la tabla de la goleadores de la Leagues Cup.

De cerca lo siguen el sudafricano Bongokuhle Hlongwane (Minnesota) con 7 goles y Denis Bouanga (Los Angeles F.C.) con 6. Sin embargo, ambos juegan en equipos que ya quedaron eliminados de la competencia, por lo que no pueden alcanzar al rosarino campeón del mundo.

Quienes sí pueden disputarle el título a goleador del torneo son el húngaro Dániel Gazdag (Philadelphia, 4 goles) y el atacante argentino Germán Berterame (Monterrey, 5 tantos), quienes aún forman parte del torneo.

