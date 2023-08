El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, salió al cruce de Javier Milei y cuestionó a un sector de los electores que en las PASO 2023 optó por el candidato de La Libertad Avanza. Además, habló de un “empate técnico”, y reveló qué le pidió Axel Kicillof al gabinete tras el resultado de los comicios.

En declaraciones a la AM750, Correa buscó aclarar sus dichos de esta semana, cuando apuntó a la victoria de Milei en la Antártida argentina, donde el libertario obtuvo más del 60 por ciento de los votos en las bases militares y científicas. "En la Antártida ganó Milei y salió segunda Patricia Bullrich. El rompehielos Irizar lo mantiene el Estado, o sea que si gana Milei se van a tener que quedar en Antártida y no van a poder regresar", dijo Correa.

Tras haber recibido algunas críticas, Correa remarcó que habló puntualmente de los militares y "lo incompatible de su elección con una realidad en donde ellos tienen derechos, beneficios, que los sostienen del Estado". "Eso sí tiene un concepto claro de un voto ideológico”, puntualizó el ministro bonaerense.



Luego, añadió que no hablaba de "los argentinos que tienen bronca porque el proceso democrático fue difícil o porque hoy no tienen una solución". "Lo que no tiene lógica es esta situación en la Antártida argentina”, remarcó el funcionario.



El pedido de Axel Kicillof a su gabinete tras las PASO 2023



Por otro lado, el ministro bonaerense hizo una lectura de las elecciones, las que definió como un “empate técnico”, y aseguró que durante la reunión de Gabinete de este martes el gobernador Axel Kicillof les pidió "incrementar la gestión".

“La identidad bonaerense que Kicillof viene militando, más gestión, dio muy buenos resultados. Esos resultados fueron contrafácticos en todas las tendencias, en todas las broncas, las operaciones, los medios, la justicia”, explicó al respecto. Y añadió: “La gestión puede derrotar a todo un aparato mediático, a una antipolítica que se ve reflejada en los medios monopólicos”.