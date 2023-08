“Es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda marxismo cultural. Parte de esa agenda es el cambio climático”, aseguraba hace algunos meses el ahora candidato a presidente Javier Milei. Pero, ¿qué hay detrás de semejante afirmación? ¿Qué intereses se esconden bajo la manta del fantasma del “marxismo cultural”?



En diálogo con AM750, la periodista especializada en ciencia Gabriela Vizental dio una serie de puntas para entender por qué detrás de estas falacias impulsadas por el economista libertario se esconde un estratégico plan de defensa de determinados intereses económicos, que no responden en lo más mínimo a las evidencias científicas sobre el cambio climático.

“Milei dice que el cambio climático es una narrativa del marxismo cultural. Eso lo dijo él. Como si fuese una conspiración comunista, por un lado. Y, por otro lado, dijo que el calentamiento global es obra de las mentiras del socialismo. No se pone de acuerdo de quién es el que inventó el cambio climático. Si es el marxismo, el comunismo, el socialismo. Empezamos por ahí”, comenzó la comunicadora su respuesta.

A lo que añadió: “Si nos ponemos a hilar fino en lo que dice, uno piensa que hay un problema. O se equivoca cuando habla o lo que dice no tiene un sustento real. Esa es la gran preocupación. Porque nosotros estamos para informar y tachar todo lo que tenga con que con la desinformación. Decir que el cambio climático no existe es negar un consenso científico que está trabajando desde hace muchos años”.

En este punto, precisó que estos consensos están basados en “reportes que dicen que el cambio climático no solo existe, sino que lo estamos atravesando con los eventos extremos”. “Que hay situaciones que son irreversibles. Quizás para nuestro país hay otras preocupación también, economía, seguridad, etcétera. Pero esta también es una gran preocupación”, añadió y puso el foco en la sequía que trastocó la economía este año.



“No se puede negar algo que tiene un consenso científico y que el último reporte compiló más de 14 mil papers científicos de todo el mundo. No es un loquito que dijo que esto no existe. Me hace acordar a lo que sucedía con Trump y Bolsonaro. Niegan el cambio climático porque siguen defendiendo los intereses del actual mercado que se basa en los combustibles fósiles. No lo niega porque está loco”, agregó.

Y finalizó: “Sostiene el modelo capitalista actual. Y lo contradictorio también es que su propio asesor en Energía, que viene del menemismo, no opina lo mismo. Con lo cual ahí también tiene una contradicción. Este hombre considera importante la transición energética. Hay mucho dinero en el mundo trabajando sobre esta transición”.