El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, señaló este miércoles que el candidato ganador en las PASO de este domingo, Javier Milei, "habla como si fuera presidente electo".

"(La actitud de Milei) denota un desconocimiento del funcionamiento del sistema constitucional de la Argentina, porque para lo único que lo eligieron es para ser candidato de La Libertad Avanza. Ni siquiera ganó una elección general", enfatizó el jefe de Gabinete, en diálogo con AM750.







Y agregó: "Milei saca el 30 por ciento de los votos, por lo que 7 de cada 10 argentinos no lo votaron. La conclusión es que, por sobre el 100 por ciento del padrón general, lo votaron 2 de cada 10. Entonces, la cantidad de votos no es suficiente como para conformar una mayoría sociológica de la Argentina, lo que quiere decir que no es una cantidad de votos que le permita romper el techo de cristal y decir que la mayoría de los argentinos piensan lo que él piensa".

¿Habrá o no ballotage?

Para el dirigente rosarino, con los resultados del domingo pasado "cualquier analista externo diría que las posibilidades de que alguien gane en primera vuelta se ven reducidas". "Lo más probable es que se vaya a un ballotage", sostuvo.

Por otra parte, Rossi indicó que, si bien la propuesta de Javier Milei "es de libre mercado en lo económico", en realidad "es una propuesta de la ultraderecha en la Argentina", por lo que instó a "convocar a un gran pacto, alianza o acuerdo entre todos aquellos que pensamos en forma democrática para defender la democracia tal cual la concebimos durante tantos años".

Seguí leyendo: