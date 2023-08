El futbolista inglés Mason Greenwood, jugador del Manchester United arrestado en enero de 2022 acusado de violación y apartado desde entonces del equipo de la Premier League, podría reincorporarse en los próximos días al plantel luego de que se retiraran los cargos en su contra, señaló la prensa británica.

El diario 'The Sun' adelantó que después de 18 meses de ocurrida la detención, en el Manchester United están dispuestos a darle una segunda oportunidad al futbolista de 21 años. La principal razón es que en febrero pasado la fiscalía retiró todos los cargos contra el futbolista después de que su expareja lo denunciara por abuso físico y sexual.

"La investigación interna ha terminado y es probable que Greenwood se reincorpore. Mason no ha ocultado su deseo de volver a hacer lo que mejor sabe hacer. Ya cuenta con el respaldo de los jugadores y el entrenador Erik ten Hag. Solo está esperando la luz verde", informó una fuente del United.

Lo que todavía no tienen claro en el Manchester United es si Greenwood regresará a los entrenamientos del primer equipo o comenzará con un sub-23, porque el United no quiere cederlo a otro equipo de la Premier y Greenwood no desea irse al extranjero.

El delantero jugó por última vez con el Manchester United en la Premier League el 22 de enero de 2022. Desde la denuncia de su expareja, el futbolista fue apartado del plantel, sus compañeros dejaron de seguirlo en redes sociales y empresas como Nike o EA Sports rompieron sus relaciones comerciales con él.