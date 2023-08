El Congreso de los Diputados español surgido de las últimas elecciones se instaló este jueves y eligió a una socialista para presidirlo gracias al apoyo de los independentistas catalanes, lo que aumenta la posibilidad de que el presidente del gobierno en funciones, el también socialista Pedro Sánchez, sea reelecto. La catalanoparlante Francina Armengol, de 52 años, obtuvo los votos de 178 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta, incluyendo el de los legisladores de Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont que representa al ala dura del independentismo catalán.

Armengol, que fue presidenta regional de la región de las Islas Baleares, muy próxima culturalmente a Cataluña. derrotó a Cuca Gamarra, la candidata del derechista Partido Popular (PP), lo que significa un duro golpe para las intenciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de ser investido presidente del gobierno. El PP fue el más votado en las elecciones generales del 23 de julio, pero no llega a la mayoría absoluta de 176 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, que elegirá al futuro presidente del gobierno, ni siquiera con las bancas de sus aliados del partido de extrema derecha Vox.

Los atentados de Barcelona

El apoyo a la candidatura de Armengol por parte de los independentistas de Puigdemont, refugiado en Bélgica desde 2017 y reclamado por la justicia española, se produjo después de un acuerdo impulsado por Sánchez que prevé que el catalán y las otras lenguas españolas puedan usarse en el Congreso de los Diputados. Contempla además que España intente que estas lenguas sean de trabajo en la Unión Europea, y la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje de independentistas catalanes por parte de los servicios de inteligencia españoles.

Más aún, el acuerdo contempla crear una comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017, de los que este jueves se cumplen seis años, porque los independentistas sospechan del Estado. "Hay que aclarar los vínculos" de los servicios de inteligencia españoles "con el imán Es-Saty", el ideólogo de los ataques, y "si los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado y aclarar porque no se pudieron evitar", dijo Junts en un comunicado sobre aquellos atentados, que dejaron 16 muertos. Los atentados ya fueron juzgados y terminaron con condenas a los tres sobrevivientes de la célula yihadista que los cometió, integrada por nueve personas.

A pesar del apoyo de este jueves, tanto Junts como ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) insisten en que el acuerdo para la presidencia de Congreso no significa que el apoyo a Sánchez en una futura investidura esté garantizado. El vocero de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo que esa será "otra negociación" que será "mucho más complicada". Puigdemont también advirtió al PSOE que la posición de su partido respecto a la posible investidura de Sánchez está "exactamente donde estaba tras las elecciones" y recordó que el pacto de este jueves se circunscribe a la Mesa del Congreso.

Pluralidad y derechos de la mujer

Las primeras palabras de Armengol como tercera autoridad del Estado fueron utilizando el catalán, el gallego y el euskera. "Desde el respeto caben y se pueden defender todas las ideas, aceptar sin reparos la pluralidad de pensamientos e identidades que conviven en nuestro país nos enriquece", defendió la líder socialista para subrayar que la Cámara está "obligada" a "reflejar esta pluralidad" para "acercarse mucho más a la España real", que es "diversa" y "está llena de colores y cargada de matices".

En ese contexto Armengol pidió respetar siempre "las ideas del otro, sin odio, sin insultos". La expresidenta del Consejo de Mallorca inició su discurso mostrando solidaridad con los afectados por el incendio de Tenerife, alertando que "las democracias están sufriendo la erosión de fuerzas que quieren acabar con ellas desde dentro", pidiendo medidas ante la "emergencia climática" y declarándose en contra de la violencia machista.

"La peor lacra de nuestra democracia es que las mujeres somos maltratadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres", planteó recordando la "insoportable cifra" de 35 asesinadas en lo que va de año y fijándose como primer compromiso como presidenta del Congreso "trabajar sin descanso" para terminar con la violencia contra las mujeres.

"Yo me comprometo a trabajar para que no sea una anécdota que la presidencia del Congreso la ejerza una mujer. Yo me comprometo a trabajar para mejorar nuestra democracia", planteó Armengol citando a la filósofa María Zambrano: "Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona".

Los próximos pasos

Con el Congreso ya instalado, la siguiente etapa en el proceso de formación de un Ejecutivo llegará cuando el rey Felipe VI, el jefe de Estado español, nomine a un candidato a la presidencia o jefatura del gobierno, que le será propuesto por el nuevo presidente de la Cámara de los Diputados, es decir por Armengol.

Para ser electo presidente del gobierno, el nominado deberá obtener la mayoría absoluta en una primera votación en la Cámara de los Diputados o una mayoría simple en una segunda votación 48 horas después. Si nadie logra el respaldo necesario, España deberá repetir las elecciones dentro de los próximos seis meses.

El vocero del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo este jueves que la sesión constitutiva de la Cámara Baja evidencia que Alberto Núñez Feijóo "no puede presentarse a ninguna investidura". "Entró en la Cámara asegurándonos que tenía 171 votos fijos y sale con 139", dijo López sobre el líder del PP, destacando que es "incapaz de llegar a ningún acuerdo con absolutamente nadie".

"Y así no puede presentarse a ninguna investidura; con este PP es imposible, ha quedado patente y demostrado", destacó López y expresó que el único presidente "posible" es Pedro Sánchez. "Por eso vamos a trabajar para llegar a una investidura que alumbre un gobierno progresista y una legislatura de avances y no de retrocesos. Hoy estamos más cerca de conseguirlo", remarcó.