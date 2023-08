El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, definirá en estos días entre Salomón Rondón y Miguel Borja al reemplazante de Lucas Beltrán, el ex goleador del equipo que fue recientemente transferido a la Fiorentina de Italia por 24 millones de dólares.



Si bien el venezolano Rondón tiene una luz de ventaja sobre el colombiano Borja, la decisión del entrenador también incluye un cambio del sistema táctico, ya que ninguno de los dos delanteros tiene las mismas características de Beltrán.



Las diferencias físicas para la presión alta y la recuperación post-pérdida que Beltrán aprendió con Marcelo Gallardo y Julián Alvarez son atributos que Demichelis no tiene en los jugadores que se disputan el lugar del juvenil que se fue a Italia.



En este sentido, dicho aporte táctico lo va a tener con Pablo Solari, Facundo Colidio y Esequiel Barco, por lo que es muy posible que cambie el sistema y la forma de jugar en esta segunda parte del año.



Demichelis arrancó su ciclo jugando con la dupla Solari-Borja en las primeras cuatro fechas del torneo pasado, y con Beltrán alternando minutos junto a Rondón, que se sumó más tarde, pero la fórmula no le rindió y la cambió.



Contra Lanús empezó a jugar el 4-2-3-1 que fue finalmente el sello. El primero de los delanteros que jugó en ese sistema fue Rondón, pero luego se quedó con ese lugar Beltrán, que no salió más de la base titular.



En este 2023, Borja sumó 1.073 minutos en cancha en 28 juegos, 11 como titular, 17 de suplente y con 6 goles, 2 de penal; Rondón tiene en su cuenta 914 minutos en 21 partidos, 10 de arranque y 11 desde el banco, con 3 goles.



River va a necesitar del aporte de los dos delanteros para mantener la marca de la primera parte del año que lo llevó a ser campeón, siendo el equipo más goleador con 70 gritos en 38 partidos.



Lo cierto es que al menos en los partidos iniciales de la Copa de la Liga, Demichelis debe ir probando qué sistema y qué jugadores le resuelven el problema de la salida de Beltrán, que fue el gran hallazgo de sus primeros meses de gestión.



Además, el DT tiene que ir pensando en solucionar otro inconveniente que sufrirá el sistema táctico si se va Nicolás de la Cruz, aunque en ese lugar del campo tiene alternativas con Barco, Palavecino, Solari y la llegada de Manuel Lanzini.



Con este panorama, el equipo se entrenó este viernes en el River Camp bajo la lluvia de cara al partido frente a Argentinos Juniors del domingo a las 21, con las bajas de Paulo Díaz por un esguince de rodilla y las dudas con Leandro González Pírez y Enzo Pérez.



González Pírez tiene una molestia en el metatarso y no trabajó con normalidad en toda la semana, mientras que el capitán un traumatismo lumbar del que recién salió en los últimos entrenamientos para hacer trabajos físicos especiales.



Demichelis ya logró reducir a 27 los profesionales para la convocatoria tras la reciente salida de los jugadores Robert Rojas -pasaría a Tigre-, José Paradela y Elías Gómez, lista a la que podría sumarse Santiago Simón.