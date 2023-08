En una semana en la que hizo declaraciones a distintos medios de comunicación el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que el candidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa garantiza la continuidad de obras públicas comprometidas con la provincia y es la propuesta que más conviene a las personas que habitan esta provincia. "En lo personal a mí a los salteños nos conviene que sea Sergio Massa el próximo presidente" aseguró.

"No le pido que apoyen a este gobernador, pido que apoyen a Salta. Tenemos que defendernos entre todos. Es defender las obras. Las obras quedan, nosotros nos vamos", aseguró en una entrevista con radio Aries en la que volvió a reclamar por la falta de federalismo en las políticas públicas y en las actividades y discursos de campaña y insistió con aquella idea de que "primero está la patria chica".

El gobernador contó que se reunió con el ministro de Economía y candidato presidencial y le aseguró que, en caso de ser electo, honrará el compromiso de continuar con las obras comprometidas para la provincia. "Massa me garantiza a mí que las obras se van a hacer, Bullrich pienso que también, quiero saber si Milei nos garantiza que sigan las obras", sostuvo. Añadió que aún no se reunió con la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y respecto del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que se reuniría con él para preguntarle cuál es su propuesta para el norte del país. "Yo quiero sentarme con los tres candidatos a presidente, con Massa ya me senté y me garantizó que las obras van a seguir adelante", contó.

"A mí lo que me interesa saber es si los senadores nacionales y los diputados nacionales (por Salta) van a defender los logros y conquistas que hemos tenido", agregó antes de cuestionar las "inequidades, las injusticias" que sufren las provincias del norte argentino, en donde Salta paga la energía eléctrica más cara, además de la falta de infraestructura para permitir la instalación de industrias, afirmó Sáenz, y agregó que como gobernador elector le interesa hablar con los tres candidatos presidenciales, para preguntarles "qué tienen pensado para el norte, qué tienen pensado para Salta".

En este sentido cuestionó los dichos de Milei sobre que si es electo presidente eliminará el sistema de coparticipación de recursos, y que cada distrito se mantenga con el porcentaje de aporte al PBI. "Veo una mirada centralista, esa propuesta a los únicos que beneficia es a Córdoba, beneficia a Capital Federal, a provincia de Buenos Aires, Santa Fe, pero a otras provincias que no tienen la posibilidad de tener otro tipo recursos para salir adelante, les va a costar mucho", aseguró.

"Por qué una industria vendría a intalarse a Salta si sabe que si se instala en cualquiera de esos lugares paga menos de luz", cuestionó enseguida, antes de recordar que "llevar el producto salteño a Rosario nos cuesta más caro que llevaron de Rosario a Amsterdam y nunca se resolvio este tema, entonces como podemos ser competitivos. Hay que sentarse y hablar de estas cosas", insistió.

"La gente en Salta también tiene que entender que elegir un presidente tiene que ver con pensar quién nos garantiza los logros que hemos conseguido", agregó. "Yo sé que Massa me garantiza la continuidad de las obras" comprometidas, porque las firmaron en este gobierno, sostuvo.

Sáenz dijo que hará un listado de las obras prometidas y se las hará llegar a cada candidato o candidata a presidente y legisladores nacionales por Salta, "para que se compromentan" a "acompañar y defender los derechos de los salteños".

"Yo con Sergio tengo una relacion que trasciende la política", recordó el gobernador hablando sobre Massa, sin embargo, aclaró: "El eligió el camino de ir con el Frente de Todos, yo elegí el camino de ir de armar un frente donde estén todos, el Frente de Todos nunca me acompañó, siempre estuvo en contra mío en todas las elecciones", a pesar de lo cual en estas "hay candidatos míos que están participando en el FdT y que lo acompañan a Massa y me parece bien que así sea. Dios quiera que le vaya bien, pero es un contexto muy difícil", agregó.

Y enseguida hizo un reconocimiento para el candidato por UxP. "Hay que decir las cosas como son, cuando todo el mundo se borró, el único que se puso el hombro el país es él", aseguró.

"Yo lo creo es que el país necesita, primero un presidente que conozca las necesidades y los problemas de la gente, de todos los argentinos, que termine con los argentinos de primera y de segunda". Quien sea tendrá que "hacer un agran acuerdo nacional", opinó.



Reuniones con intendentes y legisladores

El gobernador adelantó que la semana que viene se reunirá con intendentes y senadores provinciales, y dijo que le gustaría reunirse con diputados y senadores nacionales, para hablar de la campaña preelectoral. "Que no nos quiten nada de lo que hemos conseguido, que no nos saquen nada de lo que hemos conseguido, porque eso no son gastos públicos, son derechos que hemos obtenido". "Estaría bueno que los senadores y diputados nacionales "se pongan la camiseta de Salta y no de un partido poítico", insistió.

Aunque evitó cuestionar a los candidatos presidenciales, el gobernador deslizó cuestionamientos a algunas posiciones del ultraderechista Javier Milei. "No se gobierna con eslóganes", recordó, igual que señaló que el libertario dice despreciar a la "casta política" pero lleva en su lista a representantes de esa "casta". "Le dicen a la gente que van a dolarizar y la gente está convencida de que si cobra 160 mil pesos va a cobrar 160 mil dólares", cuestionó.

"La gente tiene bronca y tiene toda la razón del mundo en tenerla, porque no llega a fin de mes", sostuvo Sáenz, aunque advirtió que "esto no tiene soluciones mágicas". "Toda las cosas que plantean que se van a solucionar de un día para el otro, ahora ya he visto que cambian el discurso".

También llamó la atención sobre la pretensión del candidato de La Libertad Avanza de eliminar el sistema de coparticipación federal para que cada provincia se sustente con los propio. "No vamos a tener ni para pagarle los sueldos a la gente, porque la coparticipación es solidaria", alertó.

Sobre el alto porcentaje de votos que obtuvo Milei en la provincia, indicó que ganó en las provincias donde ya hubo elecciones y eso "evidentemente también muestra claramente que cuando los intendentes y los gobernadores ya han pasado su elección dejan un poco el territorio y esperan a ver qué pasa, o trabajan menos, evidentemente, trabajan menos, pero, bueno, acá la gente es la que decide".