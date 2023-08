"Esta actividad a mí me cambió la vida. El pensar en otro, sobre todo en niños y adolescentes, me abrazó y me hizo sentir más viva. La gran anécdota que tengo es la ilusión de esas miradas, cuando llegamos y escuchamos que dicen ahí están, ahí están, son ellas las que cuentan un cuento. Creo que la actividad favorece tanto a grandes como a chicos", afirma Claudia Alvarez, una integrante de los "Palabreros que dicen y abren caminos", un grupo de mujeres de más de 50 años que recorren zonas desfavorables de la ciudad de Mar del Plata otorgando el regalo del cuento a niños, niñas y adolecentes.

Llevado a cabo desde 2014, Palabreros es un taller de Narración Oral destinada a personas con gusto por la lectura e interesados en el aprendizaje de técnicas de expresión y narración oral. Surge por la iniciativa e idea de Amelia Doninni y Mercedes Ferrari, dos mujeres con amplia experiencia en la temática que orientaron su hacer en dependencias de la Secretaria de Desarrollo Social y buscaron, poco a poco, que la acción de regalar ficciones aporte su granito de arena a cambiar trayectorias de vida. A pesar de que sus fundadoras tristemente fallecieron, la Dirección de Personas Mayores de la Municipalidad de General Pueyrredón continúa llevando a cabo esta propuesta, tendiendo puentes entre niñez y adultez, buscando que el poder de la ficción haga su magia.

"Para mí, narrar historias en áreas tan desprotegidas de afecto es como disfrazarse de Papá Noel y llevar los mejores regalos, que permanecerán en los corazones de los niños por siempre. La respuesta de los niños es sorprendente. Sus abrazos y el pedido de que volviera a narrarles hace que me sienta orgullosa de pertenecer a Palabreros. La necesidad que tienen de escucharnos, de sentirnos como abuelos que tal vez no tengan, es un momento mágico de disfrute para ellos y, por supuesto, para nosotros, que damos amor a través de la palabra", afirma Guillermina Sánchez Magariños, otra de las integrantes de estas abuelas de la palabra.

Además del impacto que tiene sobre la niñez, no hay que desacreditar, como afirma Guillermina, que contar una historia puede tener resultados transformadores. La propuesta se enmarca dentro de una serie de políticas de la Dirección que se orientan al derecho al disfrute, a la socialización y al aprendizaje de las personas mayores. "En esta etapa de la vida, el aprendizaje tiene una relación muy fuerte con la motivación que la persona mayor tenga para iniciar una tarea, desarrollar un proyecto o profundizar en un tema, es por ello que es de importancia que se generan espacios que brinden oportunidades educativas", afirman desde la Dirección.



Promover una actividad de voluntariado facilita no solamente la cercanía del encuentro y generar espacios donde circule la palabra, sino crear un espacio donde las personas mayores sean protagonistas de su tiempo, su elección, sus gustos e intereses, propiciando el derecho a la educación, al conocimiento, a la participación y a la cultura.

Palabreras en acción.

"La historia es el regalo. El autor lo creó y nosotras lo entregamos. Somos el mensajero que entrega el obsequio, un obsequio especial que no tiene precio", afirma María Rosa Balasteguin, orgullosa de su labor dentro de Palabreros.

María resalta el momento único del narrar que une dos generaciones. "Un puente con palabras, gestos, miradas, emociones encontradas. La palabra se transforma en abrazos en el aire, una energía nos envuelve en un mismo tiempo y espacio. Un espacio donde la realidad se fue de gira y la imaginación es la protagonista. Y a su vez, un momento de disfrute real y presente, de gozo pleno", afirma.

Los testimonios de las palabreras dan cuenta de los múltiples beneficios que otorga desarrollar una actividad que promueve el respeto a la autonomía de las personas mayores, además del reconocimiento como sujeto de derechos en pos de un envejecimiento activo y con posibilidad de esperanzas en un futuro dichoso.

Silvia Santillán también forma parte de Palabreros, y también destaca el ida y vuelta que se genera entre quien narra y quien escucha. "Es un puente que se extiende para brindar, en este caso a los pequeños, una puerta de entrada a un mundo mágico donde todo es posible. Y es, tal vez, acercar a ellos una vivencia que no conocían. Es compartir un momento lleno de emociones y recibir a cambio un montón de cariño que se manifiesta en cada encuentro. Y ahí descubro que buscar y aprender ese relato que llevamos es una tarea que se debe hacer con mucha responsabilidad y respeto hacia ellos, los chicos", afirma.

Las metáforas de regalo, de obsequio de mundo pululan los testimonios, que demuestran que nunca debe subestimarse la relación que se da gracias al infinito poder de la ficción. Perdura en el tiempo con la acción es solo una aparte de todo lo que les genera a las palabreras contar historias.

"Regalar historias es sentir que lo que das va a perdurar en el tiempo, ya que las mismas serán contadas por los que hoy son niños, a sus propios hijos, nietos, el día de mañana. Hay muchísimas anécdotas, pero una muy especial que me llegó al alma y guardaré para el resto de mis días fue cuando en una oportunidad, después de haber narrado en varias salitas de un jardín al salir, un grupo de niños estaba en su clase de música y uno de ellos se levantó, me abrazó rodeándome la cintura que era hasta donde me llegaba y me dijo que Dios te bendiga", recuerda Eva Bazán.



Quizás el fin de semana dedicado a las Infancias sea la excusa para recordar acciones como esta, que se desarrollan miles a lo largo del territorio provincial. Pero cada mes es el mes de las infancias en Mar del Plata gracias a las palabreras, que esperan ansiosas llegar al colegio o al barrio donde fueron asignadas para ponerse el traje imaginario de Papá Noel y cambiar el día de esos niños y sus familias. Navidad es todos los meses, siempre y cuando exista la ficción.