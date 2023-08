Newell’s inicia esta noche la Copa de la Liga con la necesidad de asumir el protagonismo que nunca logró en Liga Profesional. El estreno ante su gente será ante Central Córdoba, un rival comprometido con el descenso y que muestra el debut como entrenador de Omar De Felippe. Ninguno de los refuerzos que sumaron los leprosos hace su estreno hoy con la rojinegra.

Heinze no logró darle a Newell’s el salta de calidad que se esperaba a su llegada al club. La Lepra pasó con total intrascendencia por la Liga Profesional y no podrá repetir ese rendimiento en Copa de la Liga si pretende colarse en la pelea por las copas internaciones. Los refuerzos que se sumaron a Newell’s no estarán presentes esta noche. La Lepra sale a la cancha con la alineación que viene de ser eliminada de Copa Sudamericana ante Corintihians, aunque el técnico aún duda si de lateral por derecha juega Jherson Mosquera o Armando Méndez.

Central Córdoba necesita sumar para salir de la pelea por la permanencia y su dirigencia apostó por la contratación de De Pelippe como entrenador. Los santiagueños están entre las últimas cuatro posiciones del promedio y vienen de hacer un flojo primer semestre del año con solo siete triunfos. De visitante Central Córdoba acumula seis partidos sin victorias.

Newell’s: Hoyos; Mosquera o Méndez, Velázquez, Ortiz, Luciano; Sforza, Gómez, Ferreira; Aguirre, Sordo, Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Central Córdoba (SE): Mansilla; Blasi, Valdez, Canto, Angelini; Minervino, Pittón, Maciel, Farioli; Gamba, Leguizamón. DT: Omar De Felippe.

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 20.30

TV: TNT Sports