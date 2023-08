Primero fue una pesadilla. El oso (cuya segunda temporada se estrena el próximo miércoles por Star+) comenzó con una onírica escena nocturna en la que un animal salvaje mostraba sus fauces frente a un sujeto apodado, justamente, “The Bear”. Para Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un consagrado chef con varias estrellas Michelin encima, fue imposible remontar el local de su hermano muerto (Joe Bernthal). La comanda, sin embargo, debe continuar. Y en los diez nuevos episodios de la elogiada entrega de Christopher Storer viene el sueño. El chef quiere empezar “fresco y limpio” un emprendimiento gastronómico con todos los empleados del insalvable Original Beef de Chicago. Tiene tres meses para inaugurarlo antes de que las deudas se lo traguen como el úrsido que se le aparecía en sus ilusiones.

El equipo de inadaptados ahora está mancomunado con la misión de abrir un restaurante que sea la joya de “Windy City”. No por nada, según su máximo responsable, esta nueva temporada tiene un espíritu más deportivo que la anterior. Abrir "The Bear" sería ganar el campeonato. Pero no la tienen fácil. Carmy es, otra vez, un manojo de nervios. Su socia Sydney Adamu (Ayo Edeberi) sigue en la lucha por la perfección y los malabares que implican la inauguración con fecha límite. La hermana del protagonista, Sugar (Abby Elliot), es la "Project Manager" de una empresa imposible mientras cursa un largo embarazo. Varios de los que hacían sánguches de carne ahora asisten a una escuela culinaria. El primo Richie (Ebon Moss-Bachrach), recién separado de su esposa, anda en medio de una crisis de mediana edad. Así y todo, los nuevos capítulos despiden un aire de esperanza. También hay un sabor dulzón, quizá en demasía, con la aparición de Claire (Molly Gordon), un viejo interés romántico del chef que brota en el momento que Carmy más lo necesitaba.

Los caminos narrativos y busquedas estilísticas de El oso le otorgan a este segundo plato una sabor familiar y arriesgado. Ahí está el sexto episodio de la temporada ("Fishes"), un mediometraje que recuerda al cine de John Cassavetes y vuelve una caótica y antigua cena familiar en una joya poco comparable con el resto de la oferta seriófila actual. La aparición de Jamie Lee Curtis como la matrona Berzatto, Bob Odenkirk como el tío Lee y Sarah Paulson como una prima, decoran este episodio que entra directo a lo mejor de 2023.

El oso, como en su tremenda primera temporada, expone el lado B de la cultura foodie. Con el trasfondo del duelo familiar, la electricidad de su montaje, su pintorequismo ítaloamericano, las postales de Chicago sonorizadas por un melómano, la presencia de Jeremy Allen White con sus tatuajes y masculinidad herida. El perfume caótico y pregnante de la serie sigue presente, aunque en esta ocasión más que el aroma de la carne cruda, el pan recién horneado y la cebolla caramelizada, se siente la transpiración y el polvo entre los escombros del nuevo local. "En lugar de cabalgar un caballo muerto y hacer esta maldita comida que nadie quiere preparar, veo una promesa en esta especie de familia culinaria. ¿Podemos usar eso para construir algo sano, ahora que todos nos hemos encontrado en este estúpido sistema donde las cosas no tienen sentido", sentenció Storer.

Programados

* Paramount+ presentó el sprint de producciones originales para 2023. Ya tienen fecha de estreno la británica The Gold (14 de septiembre) y la coreana Bargain (5 de octubre). La primera es una miniserie inspirada en un hecho real sucedido en 1983, cuando un grupo de criminales se hizo -sin pensarlo- de 26 millones de libras en un atraco en el aeropuerto de Heathrow. La asiática gira en torno a un grupo de extraños reunidos en un motel remoto con motivos ocultos. Sin fecha de estreno confirmada, aparece la segunda temporada de Los Enviados. Esta vez los curas que buscan probar la existencia de milagros se trasladan a España. La dupla de detectives eclesiásticos está conformada por el metódico Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y el astuto Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre). ¿El lugar? Un convento de monjas con visiones “especiales”.

* Adiós a Riverdale. Este miércoles, a las 23 hs, Warner Channel emitirá el capítulo final de la serie que reformó el espíritu de Archie. La adaptación reforzó los arietes que la volvieron tan inclasificable como entretenida con muerte, sexo, musicales y misterio para la pandilla del pelirrojo. De hecho, su séptima temporada cambió nuevamente su escenario y se transportó al escenario original del comic en los años 50.

* Apple TV+ estrenará hacia comienzos de noviembre Las Bucaneras, un drama de época inspirado en la novela inconclusa de Edith Wharton. La serie de ocho episodios tiene como protagonistas a un grupo de chicas estadounidenses que alteran la moral victoriana de la Londres de 1870.

El personaje

Moiraine Damodred (Rosamund Pike) de La rueda del tiempo. La hechicera con el don para controlar la magia tiene la responsabilidad de dar con el “dragón renacido”, una entidad capaz de destruir o salvar a la humanidad. Lo hizo, pero la rueda no giró como se esperaba. La segunda temporada se estrena por Prime Video el próximo 1 de septiembre.