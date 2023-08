"No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos (...) No estamos para gilipolleces". Así contestó el presidente de la Real Federación de España de Futbol, Luis Rubiales, a las críticas por el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso.

El dirigente de la Federación abrazó a la futbolista durante la entrega de medallas y, posteriormente, le agarró el rostro con las manos y la besó en los labios. El gesto fue duramente criticado, especialmente por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que calificço la acción de Rubiales de "violencia sexual" y comportamiento machista.

En una entrevista para la Cope, el máximo representante del fútbol español argumentó en su defensa que se trató de un pico "entre dos amigos celebrando". "No estamos para gilipolleces, Juanma. Yo, con todo lo que he pasado, más gilipolleces y tontos del culo...", comentaba al periodista deportivo Juanma Castaño, pidiéndole que le hablase de lo positivo "y que no le hablase de cosas de pringaos".

El entrevistador le daba la razón a Rubiales opinando que pensaba lo mismo que él. "Hay más tontos que ventanas", bromeó. Rubiales, por su parte, le contestó que no le hiciese caso a esos tontos. "Que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hay que hablar. Estoy contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole un abrazo y lo que haga falta....", reiteró el dirigente.

En reiteradas ocasiones en la entrevista, Castaño siguió dándole la razón a Rubiales. "Pero si yo pienso lo mismo", exclamó. Y luego agregó que si no le hubiese preguntado por el beso le llamarían "gilipollas". "Pues ya está, tú no eres gilipollas pero quienes dicen eso sí", sentenció el dirigente deportivo.

Como acto final, el periodista deportivo concluyó la entrevista mandándole "un beso en la boca" al presidente de la Federación de Fútbol, a lo que él contestó: "Otro, un piquito sin lengua".