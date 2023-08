El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, develó que el ex presidente Mauricio Macri “es el jefe” político del candidato de la ultraderecha Javier Milei, y sostuvo que el oficialismo aún tiene “una potencialidad electoral intacta” para llegar al ballotage en las generales de octubre próximo.

“Hay que decirlo con claridad: Macri es el jefe de Milei”, disparó el compañero de fórmula de Sergio Massa durante una entrevista radial en la que indicó que lo que reveló esa relación directa entre el jefe de Juntos por el Cambio y el de La Libertad Avanza fueron las declaraciones de este último, días atrás.

Rossi se refirió a las declaraciones que la semana pasada hizo Milei, cuando confesó que, si llegaba a ser electo como presidente, Mauricio Macri “tendría un rol destacado” en su eventual gobierno. “Sería una figura por encima”, algo así como “un súper embajador”, lanzó.

Para el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, esa declaración del candidato más votado en las últimas PASO “muestra que el término de ‘casa política’ era un espejito de color”, porque “al convocar al líder de la casta”, que es Macri, está revelando efectivamente a quién responde políticamente, aseveró.

Por esta alianza que no está formalizada pero que desde lo político sí sería un hecho es que, para Rossi, Sergio Massa “es el único que puede frenar a este personaje que ha aparecido en la política argentina”.

“Tenemos una potencialidad electoral intacta”

El jefe de Gabinete también se mostró esperanzado en las chances del oficialismo. “En términos individuales, Javier Milei fue el más votado y el segundo fue Sergio Massa, lo cual nos deja con una potencialidad electoral intacta” de cara a octubre, enfatizó.

Por eso, agregó, “nuestra fuerza política está encaminada detrás del objetivo de mejorar la elección que hicimos, consolidar un lugar en la segunda vuelta y luego competir fuertemente en el ballotage”, auguró.

Para esto, apuntó, la estrategia del oficialismo será buscar la “cantidad de votos que no tienen dueño”, es decir los que votaron a candidatos que perdieron en sus internas, los que no sacaron el porcentaje necesario para entrar en las generales, los que votaron en blanco y los que no fueron a votar. “Nuestro esfuerzo y dedicación va a estar con ellos”, subrayó.

Suma fija, aumento en la AUH y “otras medidas

Por otra parte, el jefe de Gabinete confirmó que el gobierno está ultimando los detalles de la batería de medidas “destinadas a paliar y compensar” los efectos de la inflación y de la última devaluación aplicada "por presión del FMI".

Hasta el momento son dos las medidas confirmadas: una suma fija para los sectores de ingresos fijos y un incremento en la Asignación Universal por Hijo. También hay “otras medidas” destinadas a “paliar” la devaluación del 22 por ciento aplicada “por presión del FMI”, pero no especificó cuáles serán.

Rossi aclaró que esas medidas “no se están demorando, sino que se están trabajando. “Ya hemos dicho lo que íbamos a hacer y ahora estamos viendo cómo se implementan”, añadió e insistió que los anuncios se harán “cuando Sergio vuelva” de reunirse en Washington con representantes del FMI.