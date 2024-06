La Justicia de Salta investiga a tres personas por la sustracción de ayuda social desde depósitos de la Municipalidad de la ciudad de Salta. Esta sustracción se concretó antes de la finalización del mandato de la ex intendenta Bettina Romero, el 10 de diciembre de 2023.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó ayer al ex funcionario municipal Luis Emilio Fayón Medina, que presidía la Panadería Social de la Municipalidad, como autor del delito de peculado, y a Andrés Nux como partícipe necesario del mismo delito. La tercera persona investigada, la ex secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Silvia Varg, no asistió a la audiencia formal de acusación por lo que se fijaría una nueva fecha para el control de la acusación y la indagatoria.

Los hechos se remontan a la transición entre la gestión de Bettina Romero (hija del senador nacional Juan Carlos Romero, del Peronismo Conservador, hoy aliado con La Libertad Avanza) y el actual intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand. Como en Salta las elecciones provinciales se realizaron en mayo de 2023, hubo un largo tiempo para llevar a cabo la transición antes del traspaso de mando.

Durante ese lapso, Daiana Ovalle, actual secretaria de Desarrollo Social municipal, visitó distintos lugares para relevar la situación de la ayuda social. Entre los galpones municipales recorridos se encontraban tres ubicados en el Parque Industrial, que estaban colmados de elementos destinados a la ayuda social, como sillas de ruedas, colchones, camas ortopédicas, andadores y otros bienes que debían ser distribuidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, cuando regresó, ya con la nueva gestión asumida, Ovalle se encontró conque la mayor parte de esos bienes habían desaparecido. “Lamentablemente, el 11 de diciembre solo encontró un par de bolsas de harina con gorgojos”, contó el procurador de la Municipalidad, Matías Risso.

Allanamientos en el marco de la investigación.

Frente a la discrepancia entre lo relevado en la transición y lo que quedaba tras la asunción de las nuevas autoridades, se inició una investigación interna que derivó en una denuncia penal por orden del intendente Durand.

Además de las tres personas mencionadas, en las denuncias se apuntaba también al ex secretario de Servicios Públicos, Aroldo Tonini. De la investigación municipal surgía que él habría autorizado la salida de la mercadería en manos de Nux, pese a que no revestía ningún cargo ni nombramiento durante la gestión de Romero.

En declaraciones a Radio Nacional, Risso afirmó que la prueba reunida apunta a las personas denunciadas y que no encontraron elementos para acusar a la ex intendenta.

Marcada impunidad

La investigación llevada a cabo por la Unidad fiscal de Delitos Económicos reveló que el 8 de diciembre de 2023 Fayón y Nux se presentaron en los depósitos municipales de la avenida Durañona Nº 125, con la intención de retirar “todo el restante” y “todo el sobrante” de mercaderías y bienes allí almacenados. En ese momento alegaron estar autorizados por el señor Aroldo Tonini", pero "no presentaron ninguna orden de entrega u otra documentación justificativa”, dice el comunicado oficial de la Fiscalía. Con la simple mención de la autorización, los hombres retiraron todos los elementos disponibles en los depósitos.

La investigación tomó estado público el viernes último, cuando a pedido de la fiscal Salinas Odorisio, se allanó una finca propiedad de Fayón (de quien se dice que es primo de la ex intendenta y sobrino del actual senador nacional), y la vivienda de Nux.

Durante estos procedimientos se incautó mercadería en la casa de Nux, situada en la zona sur de la ciudad de Salta, mientras que en la finca de Fayón se encontraron camas, sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros elementos destinados a fines sociales.

Risso manifestó que ver lo que se había encontrado le generó “una mezcla de asombro y estupor”, porque “luego de tantos meses, que tengan esta mercadería sustraída marca la impunidad con la cual se manejaban estas personas”.

Añadió que una de las imágenes más impactantes fue que entre los elementos secuestrados había unos caminadores bípedos que se utilizan para rehabilitar a personas que han perdido la capacidad de caminar. “Estaban a la intemperie y la goma espuma fue comida por los roedores. Y eso fue una gran tristeza porque se le sacó la posibilidad a gente que necesitaba tener una rehabilitación y en cambio, se lo dieron de comer a las ratas”, lamentó.

Aliados tocados

El sábado el presidente Javier Milei retwitteó un posteo publicado por el usuario “Escuela Austríaca de Economía” sobre la novedad conocida el 7 de junio pasado en Salta. “Entienden por qué operan contra Petovello y Milei? Durante años el sistema de ayuda social no llegó a su verdadero destino, solamente llegó a las manos de los gerentes de la pobreza y a dirigentes CORRUPTOS que se aprovecharon de un sistema deficiente, mientras que los pobres eran aún más pobres”, sostiene la publicación.

Sin embargo, el escándalo por la sustracción de estos bienes roza a un aliado del gobierno de Milei, dado que la ex intendenta Bettina Romero es hija del senador nacional Juan Carlos Romero, un aliado de la gestión de Milei que ayudó a destrabar el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara Alta del Congreso Nacional.



En este sentido, aporta un dato de color el hecho de que una de las personas que recibió a los investigadores que fueron a realizar los allanamientos llevaba la remera de la campaña electoral de Milei, que en la provincia se llevó adelante con el ahora legislador del Parlasur Alfredo Olmedo y la actual diputada nacional Emilia Orozco.