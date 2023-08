Después de 24 años, el peronismo volvió a ganar una elección en Coronel Dorrego. En manos del radicalismo desde 1999, la gestión del distrito que reposa sobre la costa sureste de la provincia es definida por los actuales vencedores como “chata” y, dicen, “no apuesta al crecimiento”. Con la victoria de Unión por la Patria (UxP) como frente, el peronismo superó por primera vez los 4 mil votos en una PASO. Las noticias para Juntos por el Cambio (JxC) son históricamente inversas: por primera vez el resultado obtenido no superó ese número.

UxP fue a una interna entre María Alicia Jalle y Osvaldo Barcelona. La concejal le ganó al histórico dirigente del Partido Justicialista por casi 500 votos y, entre ambos, acumularon 4.127 adhesiones. JxC fue con lista única, encabezada por Juan Carlos Chalde, el hombre designado por el intendente Raúl Reyes, quien decidió no ir por la reelección. El ex concejal y también ex funcionario de María Eugenia Vidal obtuvo 3.567 apoyos acompañando al ala de los halcones amarillos.

“Acá hay que agarrar el autito y viajar a La Plata y a Capital para ir a buscar lo que necesitan los dorreguenses, hay que moverse, y acá falta esa gestión. Y por eso no hay viviendas ni hay agua potable”, señala a Buenos Aires/12 Macarena Flores, concejal de UxP. Los inconvenientes alrededor del agua y su alto contenido de arsénico hicieron que la Municipalidad colocara "canillas populares" para que los vecinos y vecinas busquen agua potable en bidones porque no se puede consumir el agua que llega a los hogares a través de la red pública.



“Desde el Concejo Deliberante pedí que nos den los análisis del agua y nunca nos los dieron. Tuve que contactar a la Autoridad del Agua y nos dijeron que ni cloro tiene el agua de pozo, y entonces los pibes en las escuelas, que toman agua de la canilla, lo hacen con cinco veces el nivel arsénico indicado”, describe Flores. La única planta potabilizadora utiliza el sistema de ósmosis inversa y provee apenas el agua para que se llenen los bidones. Nada más.

Estas dificultades explican, según el peronismo local, la distancia que se generó entre parte de la comunidad y el gobierno municipal de Reyes. El problema habitacional también repercute en Dorrego donde, señalan, el último programa de viviendas se implementó en 1999. “Recién a través de nosotros se logró la construcción de 46 viviendas, pero obligando al municipio a estar al día con los papeles porque decían que era todo mentira y que había un rechazo de Kicillof a los distritos gobernados por la oposición, cosa que es falsa”, Asegura Flores.

En una publicación de Twitter hecha en abril de este año, consta que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense anunció la firma de convenios para la construcción de 24 casas en Coronel Dorrego, 14 en la localidad de Oriente y 8 en El Perdido. En la foto se ve a un sonriente Reyes, aunque la publicación no fue compartida por las redes de la municipalidad.

En las últimas PASO, 9.919 dorreguenses se acercaron a las urnas para decidir el destino del partido político que define las políticas municipales hace casi un cuarto de siglo. Para la referente local de la agrupación La Capitana, “a diferencia de lo que sucede a nivel nacional y provincial, acá el hartazgo es con el modelo que gobierna hace 24 años”. Desde su mirada, Coronel Dorrego tiene una gestión que transmite tranquilidad pero que, en paralelo, crea un pueblo sin oportunidades. Un radicalismo conservador y ordenado, pero sin visión de crecimiento.

“La empresa más grande es la Municipalidad”, cuenta con desencanto. En el censo 2010, Dorrego había sido una de las localidades que vivió una merma en su cantidad de habitantes. Para 2022, los datos muestran que recuperó algunos, pero Flores asegura que el desarraigo es una característica de la localidad. Ella misma se considera una excepción, por haber ido a estudiar a Bahía Blanca, ciudad cabecera de la gestión, y haber vuelto a desarrollarse en su pueblo. “Somos pocos, porque no hay casas, y tampoco hay trabajo”, sintetiza.

Flores cuenta que el frigorífico local cerró, que el parque industrial sólo tiene una empresa cerealera y pocas más y que el potencial de Coronel Dorrego también está en el turismo por su ubicación estratégica entre las sierras y las playas. “Si los compañeros de la otra lista nos acompañan y los vecinos nos dan la oportunidad, estamos en condiciones de dar un giro hacia el crecimiento de nuestro pueblo”, afirma.

De boleta corta a boleta larga

María Alicia Jalle, titular del bloque que reúne al peronismo en el Concejo Deliberante de Coronel Dorrego, venció a su rival en la interna de UxP, Osvaldo Barcelona. Fueron 2.342 votos contra 1.785. La historia reciente muestra cómo Jalle en 2021 compitió con una boleta únicamente a nivel distrital y también ganó la interna por casi 300 votos. Al igual que este año, su rival fue Barcelona, quien había competido por la intendencia en 2015 y perdió contra Reyes.



Raúl Reyes, actual intendente de Coronel Dorrego

El actual titular de Metrogas, la empresa distribuidora de gas más importante de la provincia, también cayó frente al radicalismo en 2019. Sus últimas decisiones a nivel local habían sido controvertidas y criticadas por su propio bloque de concejales. En 2020, renunció a su banca luego de conocerse que su esposa asumiría al frente de la delegación de ANSES dorreguense, en un escenario donde el propio Barcelona había hecho una campaña en 2019 criticando el nepotismo del radicalismo al nombrar familiares de funcionarios dentro de la municipalidad.

Más allá de eso, la esperanza que prima en UxP es la de la unidad que estaría garantizada de respetarse el acuerdo al que llegaron todos los sectores para ponerle fin al largo gobierno de la UCR.

Del otro lado, las fluctuaciones el actual intendente dentro de JxC fueron una tendencia los últimos meses. En todo momento se mostró cercano tanto a la conducción nacional del radicalismo en manos de Gerardo Morales, quien acompañó en la fórmula presidencial a Horacio Rodríguez Larreta, como a la de Maximiliano Abad, titular del Comité Provincial, que finalmente acordó con Patricia Bullrich. En Dorrego, en tanto, no hubo interna a nivel local pero la decisión fue clara: jugar con los halcones.

Si bien localmente UxP logró acumular los votos suficientes para ser la fuerza ganadora, no lo repitió en el tramo provincial de la boleta: Axel Kicillof se ubicó a sólo cien votos de Néstor Grindetti entre los candidatos más votados. En relación a esta circunstancia, en un reciente entrevista a este medio, el Jefe de Asesores de la gobernación, Carlos Bianco, mencionó a Coronel Dorrego como uno de los distritos donde se puede mejorar la performance de Kicillof y crecer en votos.

La tira presidencial peronista tampoco fue la más votada en el municipio, pero el clima reinante en UxP es que se puede mejorar en todos los aspectos. El hecho de haber ganado una elección es casi inédito para toda una generación, y dentro de ella para Macarena Flores, quien tiene 34 años y proviene de una familia que le “puso la marcha antes de que aprenda a hablar”.

En las últimas cuatro elecciones primarias, el peronismo cosechó 3.047votos en 2015; 2.691 en 2017; 3.668 en 2019, y 3.887 en 2021. A su vez, para la coalición gobernante liderada por el radicalismo, es la primera vez que pierde una elección desde 1999, ya que ganó a nivel local incluso en octubre de 2001 cuando a escala nacional reinaba un clima de serias complicaciones para la UCR.

Sólo en 2003 hubo una ventana para que el entonces Frente para la Victoria se hiciera con el triunfo. En un recordado episodio que trajo aparejados meses de disputas legales, la elección a intendente terminó empatada entre el radical Osvaldo Crego y el peronista Eduardo Cagna con 4.407 sufragios para cada uno. El detalle de color de la jornada lo puso el propio Crego, quien se acercó hasta la Unidad Básica de Cagna para felicitarlo por la victoria.

Pero las cosas cambiaron con el correr de las horas y la discusión sobre algunas planillas y votos anulados derivó en el primer episodio de ballotage en la provincia. En aquel entonces, el gobernador Felipe Solá firmó el decreto que convocó a elecciones de desempate el 30 de noviembre de 2003, dos meses y medio después de los comicios generales. Allí, Crego se impuso por más de 200 votos y gobernó por ocho años.

El pasado domingo, la expectativa volvió a parecer entre los militantes del peronismo en Dorrego que, —en 40 años de democracia— sólo gobernó entre 1991 y 1999 a través de Pedro Testani.

Jalle, abogada de profesión, es señalada como alguien cercana a la juventud local, lo que también trajo un espíritu de renovación que ya se había reflejado en 2021 cuando con una boleta corta se hizo de tres bancas en el Concejo Deliberante. Dentro de las principales propuestas está la de crear una Secretaría de Vivienda que pueda ofrecer una respuesta a la crisis habitacional local. “En estos momentos no hay ningún área específica de la Municipalidad que aborde el tema”, asegura Flores.

Para la edil que accedió a su banca en 2021, es fundamental el apoyo de quienes integraron la otra lista que participó de la interna. A la hora de analizar los resultados, no se olvida de señalar la preocupación por el crecimiento del líder libertario, Javier Milei, que a nivel local se hizo de casi 2.300 votos, superando incluso a Massa. Si bien considera que son votos que se fugan primordialmente de JxC, asegura que el domingo 13 por la noche “costó celebrar cuando se vieron esos resultados de Milei a nivel nacional”.