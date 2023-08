La Cámara de Diputados vuelve al trabajo legislativo tras las PASO pero con agendas diferentes entre oficialismo y oposición. El Frente de Todos (FdT) buscará hoy darle dictamen en comisión a la iniciativa que protege la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas, ante las propuestas privatizadoras que expusieron tanto Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio como Javier Milei de La Libertad Avanza durante la campaña electoral. En tanto, JxC pidió una sesión especial para mañana miércoles, en la que intentará reunir al resto de la oposición y alcanzar el quórum para sesionar y modificar la ley de alquileres. Una pulseada en la que el FdT no aportará al quórum porque quiere sostener los puntos centrales de la actual ley, como la vigencia de los tres años de contrato para viviendas y la actualización anual de los alquileres con el índice que combina salarios e inflación, y que respaldan las organizaciones de inquilinos.

Aerolíneas

La Comisión de Legislación General de Diputados abrirá hoy el debate de un proyecto del oficialismo que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencia de acciones sin autorización de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras del Congreso. Los fundamentos de la iniciativa presentada el 17 de julio pasado por Máximo Kirchner plantea que el objetivo es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores´", como también "poner límites a quiénes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".

Desde el bloque de diputados del FdT también destacaron la reducción del déficit de Aerolíneas desde 2019 y cuestionaron a quienes desde la oposición impulsan la privatización total o parcial. "La oposición omite hablar de los 11.029 puestos de trabajo que deben protegerse de manera directa y de los otros 92.652 promovidos de manera indirecta", remarcaron. Advirtieron que frente al argumento de la presunta "falta de eficiencia" esgrimido por "los promotores del discurso privatizador" se deben contraponer los datos financieros de Aerolíneas durante la primera gestión estatal, la gestión macrista y la actual. Y resaltaron aspectos de los fundamentos del proyecto: "De un presupuesto de 72 mil millones de pesos (para el año 2022), aprobado por ley, solo se utilizaron 47 mil millones, pero Aerolíneas giró al Tesoro 83 mil millones de pesos en impuestos pagados. Esto significa que si Aerolíneas no existiera, el Tesoro perdería 36 mil millones de pesos de recaudación de impuestos".

El oficialismo confía que hoy obtendrá un dictamen favorable en la comisión de Legislación General, donde el FdT cuenta con 16 de los 31 integrantes, mientras que JxC tiene 14 miembros y el Interbloque Federal, 1.



Alquileres

En tanto, todo el esfuerzo de la oposición está puesto en la sesión que JxC pidió para el miércoles con el Interbloque Federal, una parte del interbloque de Provincias Unidas y La Libertad Avanza para tratar la modificación a ley de alquileres, aunque con resultado incierto para sus objetivos. La convocatoria necesita un acuerdo de casi todo el arco opositor para el quórum. Las negociaciones entre las bancadas opositoras se llevaron adelante la semana pasada vía zoom. Allí, en principio, había certeza de conseguir los 129 diputados necesarios.

Pero el debate para fijar la iniciativa que se pondrá a discusión comenzó a dividir posturas entre opositores. Si logran el quórum, las dos iniciativas en juego serán los dictámenes aprobados en comisión. Uno del FdT, que propone mantener los puntos centrales de la ley actual que fija un plazo de tres años de contrato y una actualización anual en base a un índice que combina salarios e inflación. El otro, de JxC y gran parte del Interbloque Federal que reduce el plazo de los contratos a dos años y un esquema de ajuste cada 3 o 6 meses, en base a un acuerdo entre las partes, sin fijar ningún índice para el cálculo. Pero la propuesta no seduce a toda la oposición por igual. La única excepción es la del FIT que se opone a la iniciativa, impulsada por “el lobby inmobiliario” y advierte que la modificación “agravará la crisis que viven los inquilinos”.

Aún así, la preocupación mayor entre las filas opositoras está puesta en lo que harán los diputados de LLA, que aún no han dado señales claras sobre si aportarán o no al quórum. Milei firmó la convocatoria, pero su postura es por la derogación total de la ley, cuyo tratamiento sin dictamen necesita dos tercios de los presentes en el recinto. Algo que la oposición no alcanza si el FdT baja al recinto para oponerse a las propuestas opositoras.

La unidad opositora solo alcanzaría entonces para rechazar el dictamen del FdT. Y las posturas divididas no le permitirían aprobar ningún dictamen: ni la modificación ni la derogación. Una victoria pírrica con repercusiones políticas: en JxC se preguntan si vale la pena el esfuerzo para volver a poner en el centro de la escena parlamentaria a Milei, uno de sus contrincantes en la elección presidencial de octubre.