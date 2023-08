La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad e integrante del Consejo Directivo de la CGT, Graciela Aleñá, se refirió este martes al escenario electoral, llamó a votar por Sergio Massa y aseguró que “está en juego el trabajo, la salud, la educación, la vida y la familia”.



“En esta etapa no hay diferencias. Uno ve todo lo que están proponiendo y asusta. Alguien decía que son las propuestas del miedo, porque la verdad es que el día después de estas internas todos estábamos con temor y preocupados. Creo que va a ser muy fuerte la cosa si no gana el peronismo”, comenzó el descargo por AM750.

En este sentido, la sindicalista explicó que “las propuestas de la derecha apuntan a lo mismo”. “Tal vez más alocado para decirlo o más sincero. Pero con un desconocimiento muy grande. El panorama es espantoso”, añadió sobre los principales rivales del oficialismo, Patricia Bullrich y Javier Milei.



Por eso, puso la lupa en el Gobierno e insistió con la necesidad de aplicar rápidamente medidas sociales y económicas. “Nos preocupa la falta de medidas urgentes para toda esta situación. No solo para los que tenemos un salario digno, sino para los que no tienen un salario digno o no tienen salario”, afirmó.

“Hace falta una respuesta urgente. Está muy aletargado todo. Eso no nos ayuda, porque la gente lo sufre. Se complica hacerle entender al compañero que va a ser distinto, que tenemos que apuntar a otras cosas, y eso cuesta. Pero hay que seguir, avanzar”, agregó.