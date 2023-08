Uno de los 18 aliados de Donald Trump -que están imputados junto a él por sus intentos de revertir los resultados electorales en Georgia-, se entregó este martes a la Justicia. El expresidente republicano confirmó que hará lo mismo el próximo jueves.



Scott Hall, acusado de conspirar para acceder de manera ilegal a la información de votantes y las máquinas de conteo de votos, se entregó en la cárcel del condado de Fulton, según aparece en la página web de la prisión. El aliado del expresidente se enfrenta a siete cargos criminales, incluyendo uno por violación de la ley RICO (por sus siglas en inglés), utilizada habitualmente contra capos de la mafia. La Justicia fijó su fianza en 10.000 dólares.

Sigue la supuesta "caza de brujas"

Todos los acusados en el caso por fraude electoral en Georgia tienen tiempo hasta el viernes al mediodía para entregarse de manera voluntaria, tal y como determinó la fiscal, Fani Willis. Trump confirmó el lunes en Truth Social, la red social que creó tras ser vetado en Twitter y Facebook, que se presentará ante las autoridades de Fulton el próximo jueves.

El exmandatario señaló que su "viaje a la ciudad de Atlanta" no será por cometer ningún asesinato, sino por "hacer una llamada perfecta", en referencia a uno de los principales elementos de la acusación: la grabación del 2 de enero de 2021 en la que Trump le pide al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que "encuentre los votos suficientes" para ganar en el estado. Cuatro días después, ocurrió en Washington el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Trump, mientras se ratificaba la victoria electoral de Joe Biden.

En su publicación aprovechó la ocasión para volver a cargar contra la fiscal Willis, a la que acusó, como suele hacer, de liderar una "caza de brujas" contra él. Este caso "se está realizando en estricta coordinación con el Departamento de Justicia del corrupto Joe Biden", por lo que "se trata de interferencia electoral", añadió.

Sus declaraciones tuvieron lugar horas después de que su equipo legal pactara las condiciones que le permitirán seguir libre una vez se entregue en Georgia, lo que incluirá previsiblemente el pago de una fianza de 200.000 dólares. La libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o a posibles testigos. Esto podría limitar también su margen de maniobra en las redes sociales, según el portal The Hill.

Numerosos cargos

Según el documento de la acusación de casi 100 páginas, Trump se enfrenta a 13 cargos, incluyendo el solicitar a un funcionario público violar su juramento y conspirar para hacerse pasar por un cargo público. Todos los acusados fueron inculpados en virtud de una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas y prevé penas de entre cinco y 20 años de prisión.

Tras establecerse la imputación el martes pasado, la fiscal Willis explicó en una rueda de prensa que el gran jurado tomó su decisión tras conocer la información recabada durante dos años y medio por los fiscales encargados de la investigación. También aseguró que su intención es que todos los acusados sean juzgados a la vez, y si bien no dio una estimación de la fecha en la que podría celebrarse este juicio, confirmó que su oficina tratará de que sea en los próximos seis meses.

La de Georgia es la cuarta imputación contra Trump, unas semanas después de que fuera imputado por un gran jurado de Washington DC de cuatro cargos, también por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios de 2020. En otro caso, Trump fue imputado en Nueva York con 34 cargos por presuntos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo un "affaire" en el pasado para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Y la otra causa penal es en el estado de Florida: está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca.

Ausente en el debate

La rendición de Trump en Georgia llega la misma semana en la que se celebra el primer debate republicano de la carrera presidencial de 2024. Sin embargo, el magnate indicó el domingo que no tiene intención de acudir, si bien podría cambiar de opinión, y en su lugar irá al programa del antiguo presentador de Fox News, Tucker Carlson.



"El público sabe quién soy y qué Presidencia exitosa tuve, con independencia energética, fronteras y militares fuertes, los mayores recortes de impuestos y regulaciones, sin inflación, la economía más fuerte de la historia, y mucho más. Por lo tanto, ¡no participaré en los debates!", expresó en Truth Social.

De acuerdo con la última encuesta de YouGov para la cadena CBS, tendría una enorme ventaja en comparación con el siguiente candidato, el gobernador de Florida Ron Desantis, al superarlo por casi 50 puntos porcentuales: Trump contaría con un 62% de intención de voto entre los votantes republicanos, mientras que Desantis un 16%. El resto de competidores, desde el ex vicepresidente Mike Pence al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, no llegan a los dos dígitos. El exmandatario se refirió a estas cifras remarcando que su rival más próximo, "se está estrellando como un pájaro enfermo", mientras que él lidera el sondeo "con cifras legendarias".

Aunque Trump ganara las elecciones del año próximo, si fuera condenado por la causa en la que se entregará el jueves, no podría indultarse ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el Estado federal no tiene autoridad.