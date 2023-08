En medio de los fantasmas privatizadores que empezaron a pulular en la campaña electoral, el oficialismo envió un mensaje desde la Cámara de Diputados y aprobó en comisión un proyecto de Máximo Kirchner que protege la venta de las acciones de Aerolíneas Argentinas. El proyecto modifica la ley de estatización de Aerolíneas de modo de limitar la transferencia de las acciones de la línea de bandera, forzando a que quien sea que termine asumiendo el 11 de diciembre deba tener dos tercios en ambas cámaras si pretende privatizar la empresa. Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, que optó por retirarse de la comisión antes de que comenzara el debate, el Frente de Todos logró firmar el dictamen en soledad. El objetivo del FdT es llevar el proyecto al recinto, sin embargo primero tendrá que hacerse con el número, ya que de momento no están los votos para su aprobación.

Fue una reunión de poco más de una hora, que contó con la presencia Carlos Figueroa, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de AA. El diputado Kirchner había presentado el proyecto hace un mes y, si bien el hijo de la vice no terminó participando de la reunión de Comisión de Legislación General, el FdT pretendía darle despacho a modo de contraataque frente a la exacerbación del discurso privatizador luego de las PASO. "Nosotros queremos empujar el tema, pero es principalmente una posición política", explicaba un diputado oficialista, conciente de las limitaciones para conseguir los apoyos para aprobar la iniciativa en el recinto.

Les diputades de JxC no ingresaron a la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja hasta que el oficialismo, pasadas las 14, consiguió el quórum para dar inicio al debate. Arremolinados a unos metros de la entrada, su conversación versaba fundamentalmente sobre la sesión del día siguiente sobre la Ley de Alquileres. "¿Estamos todos?", preguntaba un diputado del PRO. A su alrededor, un grupo de diputadas hacía cuentas: casi todo JxC estaba asegurado -aunque se anticipaba alguna ausencia-, pero había dudas respecto a los "bloque del medio" (es decir, el Interbloque Federal y Provincias Unidas). Cuando se hizo evidente que el FdT tenía el número y Lucas Godoy, presidente de la comisión, estaba por abrir la reunión, entraron a la sala para manifestar su rechazo al proyecto.

"No estamos de acuerdo con el modo", cuestionó Carla Carrizo (UCR), quien objetó que la iniciativa no hubiera sido "discutida previamente por los asesores". "Es absolutamente inocuo que una ley establezca mayorías agravadas para aprobar otra ley, porque nada impide que en el futuro se la modifique con mayoría simple. Es una iniciativa que no tiene sentido", sumó Pablo Tonelli (PRO). No hubo más declaraciones: anunciaron que presentaban un dictamen de minoría, se levantaron y se retiraron.

"No les preocupa el funcionamiento de la comisión, lo que no quieren es proteger Aerolíneas Argentinas. Vemos cómo está funcionando un importante porcentaje del sistema político, que da la sensación de estar corriendo por derecha a ver quién tiene posiciones más extremas", cuestionó el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, apenas se retiraron.

Balance sobre Aerolíneas

"Aerolíneas Argentinas representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional. Y la inversión que viene haciendo el Estado, que cada vez es menor, es absolutamente virtuosa", comenzó Figueroa, quien aprovechó su exposición para desmentir algunos mitos en torno a la línea aérea de bandera. Primero se encargó de detallar que AA opera en 39 destinos nacionales y cuenta con 48 intertramos federales que conectan distintos puntos del país sin necesidad de pasar por CABA. "Hoy la Argentina tiene una conectividad como nunca antes en su historia", destacó, y advirtió que eso no sería posible sin Aerolíneas Argentinas, ya que, por ejemplo, en 22 de esas 39 rutas solo opera la línea de bandera (a pesar de que las privadas tienen permiso para hacerlo).

El funcionario precisó que la empresa opera en 21 destinos internacionales y celebró que, en los últimos seis meses, había logrado vender al exterior 300 millones de dólares en pasajes. "Cada vez que un argentino viaja con Aerolíneas en lugar de volar con una compañía extranjera, se evita la salida de divisas del país", destacó Figueroa, apuntando a contrastar una de los principales caballitos de batalla contra la aerolínea: el déficit que genera. "Aerolíneas genera ingreso de turistas, genera ingreso de divisas por la venta de pasajes al exterior y, a su vez, evita la salida de divisas", explicó.

Figueroa precisó que la compañía venía de reducir "significativamente" los aportes que le hacía el Estado en los últimos años y que, incluso, en 2022 había habido una subejecución de su presupuesto. "Aerolíneas lleva cero pesos ejecutados de su presupuesto para este año, ya que todavía no hemos terminado de ejecutar el presupuesto 2022", señaló, y agregó que el déficit operativo del trimestre había sido 48 millones de dólares. "Es decir una reducción del 80 por ciento respecto de 2019", advirtió.

"De manera constante escuchamos en los estudios de televisión que Aerolíneas pierde 700 millones de dólares al año -afirmó Figueroa-. Hay que decirlo: eso es falso, ese es el déficit que tuvieron ellos en el último año que estuvieron en el gobierno."