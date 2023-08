El estruendo de un tiroteo contra una vivienda de la zona oeste de la ciudad santafesina de Rosario interrumpió de forma abrupta un acto infantil en homenaje al general José de San Martín que se realizaba en una escuela situada a pocos metros de donde ocurrió el violento ataque.



La balacera ocurrió a pocos metros de la escuela situada en Bolivia y La Paz, y el momento quedó registrado por el celular de uno de los padres de una alumna que estaba recitando con la marcha de San Lorenzo de fondo.



Según informaron los medios locales, las personas que se encontraban en el colegio escucharon al menos doce tiros ejecutados por desconocidos contra la vivienda que estaba a escasos pasos. Al principio no sabían si el ruido era un problema de sonido del acto, del escape de una moto, o de una balacera.

"El acto ya estaba terminando y, cuando escuchamos los disparos, al principio nos miramos y dijimos son los escapes de una moto. Después lo terminaron rápido y enviaron a los chicos al salón. Cuando llegó la policía y empezó el operativo nos retiramos con los chicos", expresó la madre de la nena del video que se hizo viral en redes al programa Telenoche Rosario.

La mujer relató que fue un momento de confusión y temor. "Mi hija es de los grados menores y con su inocencia no entendía qué pasaba y me preguntaba por qué se habían ido todos. Entre los padres nos preguntamos qué hacemos mañana, más allá de lo que decida la dirección. Nadie nos da garantía de que esto no pueda volver a pasar", lamentó.

En este marco, el jefe policial, comisario Diego Santamaría, confirmó que no se registraron heridos por la balacera. Asimismo, precisó que dos testigos constataron fueron dos hombres que circulaban en moto y tenían casco los que atacaron a tiros la casa.

Santamaría señaló también que uno de los sujetos fue el que se encargó de tirar, mientras que el otro filmaba la escena. Según detalló, ambos llegaron desde la zona de avenida de Circunvalación y se fueron hacia el mismo lado, hacia el oeste.

Los policías incautaron doce vainas calibre 9 milímetros y esperaban obtener las cámaras de seguridad para ver las imágenes para reforzar la investigación que comenzó con la toma de testimonios a los damnificados y vecinos.